Ed Sheeran accusé de plagiat pour “Shape Of You ”

07/03/2022

La star britannique de la pop Ed Sheeran a comparu vendredi devant la justice britannique où il est poursuivi par deux auteurs-compositeurs qui l'accusent de plagiat pour son tube "Shape Of You". Vêtu d'un costume sombre assorti d'une cravate, l'artiste s'est présenté en personne à la Haute Cour de Londres au premier jour du procès prévu pour durer trois semaines. Il est accusé par Sami Chokri et Ross O'Donoghue de s'être pour partie inspiré de leur titre "Oh Why" pour la mélodie de son tube planétaire "Shape Of You", titre le plus vendu au monde en 2017.



Les deux chansons ont été diffusées vendredi dans la salle d'audience présidée par le juge Antony Zacaroli. Pour l'avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, "la similarité" entre certains passages "est frappante", ils sont "presque identiques". "M. Sheeran est indubitablement très talentueux, c'est un génie. Mais c'est aussi une pie", a-t-il ajouté en référence à l'oiseau qui est parfois accusé d'être voleur. "Il emprunte des idées et les jette dans ses chansons, parfois il le reconnaît, parfois pas", a-t-il poursuivi: cela "dépend de qui vous êtes et s'il pense qu'il peut le faire en toute impunité". L'avocat a souligné que ses clients étaient "des auteurs-compositeurs très talentueux, qui méritent le même respect que n'importe quel autre artiste et la reconnaissance lorsqu'elle est due". Ed Sheeran et ses coauteurs, Steven McCutcheon et John McDaid ont rejeté ces accusations. Ils avaient saisi en mai 2018 la Haute Cour pour que celle-ci reconnaisse qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux droits d'auteur.



Deux mois plus tard, en juillet, Chokri et O'Donoghue avaient à leur tour entamé une procédure judiciaire contre eux. Le versement des droits d'auteur liés à "Shape Of You", estimés à 20 millions de livres sterling (24 millions d'euros au taux actuel) selon le journal The Telegraph, ont été suspendus par l'organisme de gestion collective PRS. En 2017, Ed Sheeran a aussi été l'artiste qui a vendu le plus d'albums au monde, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), avec son troisième album "Divide" qui inclut le single "Shape Of You".

Bouillon de culture

Prix

Le Film "Vitesse", produit par l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), a remporté le premier prix dans la catégorie "vitesse au volant" au Festival mondial du film de la sécurité routière, organisé les 21 et 22 février au Palais des Nations Unies à Genève. Organisé par la Fondation Laser International, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, le Festival a connu la participation de 95 courts et longs métrages relevant de plus d’une quarantaine de pays des quatre coins du monde, dont dix œuvres ont été primées, a indiqué la NARSA sur son site web. Le festival mondial du film a été une occasion pour la NARSA de s’imprégner des bonnes pratiques à travers le monde en matière de communication et de sensibilisation sur les différentes thématiques de la sécurité routière, selon la même source.



Disney

Disney va lancer, en fin d'année, une formule de son service de vidéo par abonnement Disney+ intégrant de la publicité, une nouvelle offre que le géant du divertissement voit comme l'une des "pierres angulaires" de son développement. Depuis le lancement de Disney+, en novembre 2019, Disney avait fait le choix d'une version unique sans publicité, à l'instar de son grand concurrent Netflix. Mais il proposait déjà deux formules pour sa plateforme Hulu, avec ou sans publicité, et avait inclus des spots dans les programmes diffusés sur le troisième service de streaming du groupe, ESPN+."Permettre l'accès à Disney+ à une audience plus large à un prix plus bas bénéficie à tous, consommateurs, annonceurs, et créateurs", a commenté, dans un communiqué, Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, chargé de la monétisation du contenu et du streaming. Sollicité par l'AFP, Disney n'a pas communiqué de prix concernant cette nouvelle offre, qui sera lancée "fin 2022" aux États-Unis, avec "le projet de l'étendre au niveau international en 2023", selon le communiqué.



"L'offre incluant de la publicité est considérée comme l'une des pierres angulaires pour atteindre l'objectif de 230 à 260 millions d'abonnés à Disney+ d'ici 2024", une prévision déjà communiquée précédemment par le groupe.