Ed Sheeran a été l’artiste le plus joué sur les ondes en 2021 au Royaume-Uni

03/07/2022

Selon les derniers chiffres donnés par la compagnie PPL, le titre ‘Bad Habits’ d’Ed Sheeran, a été le plus diffusé. L’artiste anglais détient déjà ce titre symbolique pour l’année 2017 avec son morceau ‘Shape of You’ qui a dominé les charts.



Peter Leathem, le chef exécutif de PPL, a expliqué que le succès du chanteur reflétait la qualité de sa production ainsi que la force du marché britannique alors que le monde de la musique devient de plus en plus compétitif.



Derrière Ed, on retrouve Tom Grennan avec le titre ‘By Your Side’, en collaboration avec le DJ Calvin Harris, alors que son morceau en solo ‘Little Bit of Love’ complète le podium.



En quatrième place, on retrouve The Weeknd avec ‘Blinding Lights’ puis juste derrière Coldplay avec ‘Higher Power’.



Au niveau des artistes les plus joués, se classe deuxième David Guetta et Dua Lipa se hisse à la troisième place.