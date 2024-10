Écosystème portuaire et logistique : la BCP et TMPA signent le 1er contrat "Blockchain Payment Gateway"

04/10/2024

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Tanger Med Port Authority (TMPA) ont procédé récemment à la signature du premier contrat d’utilisation de la plateforme "Blockchain Payment Gateway", au service de l’écosystème portuaire et logistique.



Signé en marge de la participation de la BCP aux Tanger Logistics Days, ce contrat marque l’engagement de TMPA et du groupe BCP à développer en continu des solutions de paiements innovantes et efficaces pour desservir les opérateurs de l’écosystème portuaire, indique la BCP dans un communiqué.



Il annonce également la généralisation de la solution auprès des clients importateurs, transitaires et transporteurs cibles, poursuit la même source.



La "Blockchain Payment Gateway" de la BCP a été intégrée avec succès à la plateforme Blockchain de Tanger Med, développée au profit de l’écosystème portuaire et logistique. Les opérations réalisées grâce à cette solution se caractérisent par une sécurité renforcée, une transparence totale et une instantanéité des paiements, garantissant un suivi fiable des transactions, et minimisant les risques de fraude et d’erreurs.



Cette initiative inaugure une nouvelle ère dans le paysage logistique portuaire marocain et dans le système de paiement national.



Cité par le communiqué, le directeur général de la BCP, Kamal Mokdad, a souligné que "cette première opération est un réel levier pour accélérer le développement de l’économie portuaire.



Le groupe BCP et Tanger Med Port Authority ont voulu faire de la Blockchain et des nouvelles technologies autour du paiement, un véritable levier pour renforcer l’excellence et la compétitivité du système portuaire national et régional".



Et d'ajouter : "La BCP est fière d’avoir contribué à cette avancée technologique et d’accompagner les acteurs de l’écosystème portuaire avec des solutions à la pointe de la technologie".



De son côté, le directeur général de Tanger Med Port Authority, Hassan Abkari, a fait savoir que "Tanger Med a déployé des solutions basées sur la technologie blockchain, et intégrées dans son Port Community System de Tanger Med, permettant une meilleure automatisation et sécurité des flux documentaires et financiers.



Et de poursuivre : "Grâce à ce partenariat avec le Groupe BCP, une avancée significative a été réalisée avec l'obtention du bon à délivrer, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large de cette technologie au bénéfice de l'ensemble de la chaîne logistique, et renforçant ainsi la compétitivité des opérateurs".