Ecole de basketball Corps d'Armée Abdelhafed Elkadiri à El Jadida

18/03/2024

Personne ne peut nous contredire lorsqu'on avance que tout progrès commence par un travail de base. C'est dans ce contexte que le club de l'Olympic d'El Jadida opte depuis des années pour la formation tout en créant une école de basketball portant le nom de « Corps d'Armée Abdelhafed Elkadiri » qui regroupe plus de cent jeunes filles et garçons dont l'âge est de 12 ans et moins. Un avenir qui promet et qui sera sans aucun doute concrétisé pour mettre en œuvre une équipe compétitive capable de rivaliser avec les équipes d'élite.



Durant ces dernières années, cette école, sous la houlette du président Sabrou Mbarek, a été omniprésente au cours de tous les rassemblements sportifs organisés au niveau de la région. À noter aussi la présence permanente d'un encadrement avec une longue expérience en la matière. Certes le manque de moyens constitue une difficulté, mais les membres dirigeants, grâce à leur bonne volonté, ne ménagent aucun effort pour venir en aide au club afin d'instaurer une politique sportive visant essentiellement à rehausser le niveau technique du basketball à travers toute la région en particulier et sur le plan national en général.



A.B