Eclairages à Casablanca sur l’œuvre d’Ibn Al Moukite

27/01/2025

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines a organisé samedi à Casablanca, une rencontre de réflexion sur la vie et l’œuvre de Mohamed Moukite Al-Mourrakouchi, érudit, historien, savant et juriste, entre autres, plus connu sous le nom d’Ibn Al Moukite.



Lors de cette journée d’étude organisée en partenariat avec la Fondation Moukite pour les sciences et la culture sous le thème ‘’L’historien érudit Ibn Moukite Al Mourrakouchi : Son héritage scientifique et sa pensée réformiste’’, les intervenants ont mis en lumière l’immense legs dans différents domaines de la pensée et du savoir de ce savant encyclopédique qui a marqué la première moitié du 20ème siècle, saluant ses contributions importantes en faveur de l’éveil de la société et pour contrer les manœuvres d’abrutissement menées par le colonisateur.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelmountakim Moukite, président de la Fondation Moukite pour les sciences et la culture, a mis en avant la culture encyclopédique de son défunt père et son héritage scientifique et intellectuel important, notamment dans les domaines de l’exégèse, la linguistique, la littérature, l’histoire, le Fiqh, le soufisme, l’astronomie, la géographie, la botanique ou encore l’archéologie et l’urbanisme.



Un érudit accompli et un savant prolifique qui a consacré sa vie à la connaissance et la recherche, a-t-il souligné, avant de révéler qu’il compte à son actif pas moins de 200 livres selon un document manuscrit signé par lui mais que les chercheurs n’on pu à ce jour qu’authentifier 83 livres portant son nom.



Pour sa part, le directeur adjoint de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, a déclaré à la MAP que l’organisation de cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre des séries de conférences organisées par la Fondation afin d’enrichir le débat sur le patrimoine culturel marocain et faire découvrir la richesse de l’œuvre de nos penseurs.

Et de noter que cette rencontre de réflexion a été l’occasion de jeter des éclairages sur les différentes facettes de ce savant hors norme connu et reconnu pour sa pensée réformatrice comme en témoignent ses écrits dans une multitude de disciplines scientifiques et autres.



Depuis sa création il y a de cela à peine deux ans, la Fondation Moukite pour les sciences et la culture a déjà publié et réédité de nombreux ouvrages d’Ibn Al Moukite, entre autres, ‘’Le voyage Marrakechi’’, ‘’Les puissantes armées’’ ou encore ‘’le bonheur éternel à la découverte des célèbres noms de la Hadra Marrakechia’’.

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l’exposition "Double Effet" des artistes Catherine Renaud-Baret et Abdellatif Mehdi a eu lieu, vendredi, à la Galerie Delacroix de Tanger, en présence de plusieurs artistes et passionnés d’art.

Cette exposition, qui se déroule du 24 janvier au 25 mars 2025, offre une immersion dans l’univers artistique singulier de deux créateurs, où le public est invité à un dialogue visuel captivant mêlant deux mondes contrastés opposant lumière et ombre, réel et imaginaire.

Catherine Renaud-Baret, artiste franco-marocaine, s’illustre par des œuvres poétiques et introspectives. Ses peintures explorent les âmes croisées ou imaginées, évoquant des mondes parallèles où le tangible et l’au-delà se fondent harmonieusement.

Son parcours, marqué par des voyages entre le Maroc et la France, se reflète dans ses créations. Formée aux Beaux-Arts de Varsovie et de Marseille, elle a exposé dans divers pays, enrichissant sa vision artistique d’une sensibilité unique à l’altérité et à l’éphémère.