Echos du SIEL

13/02/2019

Conférence



Une conférence sur les mémoires et les archives a été organisée, samedi à Casablanca, dans le cadre de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019). Lors de cette rencontre, les intervenants ont appelé à la préservation de la mémoire archivistique, notant que les archives nationales créent et gèrent chaque année des documents dans divers supports. Cela va des simples actes notariés, des énoncés de politiques, des enregistrements audio-visuels et sonores jusqu'aux données statistiques, documents archivistiques et historiques.



Tiphaine Samoyault



La critique littéraire et romancière française, Tiphaine Samoyault a été l'invitée de la rubrique "Une heure avec une écrivaine", où elle a évoqué son expérience littéraire et les défis de la production romanesque.



Publication



La nouvelle publication "Paroles sculptées" de Fouzia Elbayed et Abdeslem Azdem a été présentée, samedi soir lors d'une rencontre organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Il s'agit d'un travail artistique commun qui a révélé dans une expérience remarquable une complicité créative, les poèmes de la critique et poète Fouzia Elbayed, dont la plume s'est exprimée pour mettre en lumière les sculptures et peintures de l'artiste Abdeslem Azdem.



Rencontre



Le pavillon Espagne, invitée d'honneur de cette édition, a organisé une rencontre littéraire intitulée "L'espagnol, plus méridional" avec la participation des auteurs marocains qui écrivent en catalan.



CCME



Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) a tenu une table ronde sur la "Culture marocaine en Afrique et dans le monde arabe", une occasion d'explorer l'influence de la culture marocaine au-delà des frontières.