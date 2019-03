Echos du FNF

04/03/2019 Libé

Le long métrage "Sofia" de Meryem Benmbarek a été projeté samedi soir, dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival national du film de Tanger (FNFT) qui se déroule du 1er au 9 mars. Ce film de 86 min raconte l'histoire de Sofia, une jeune fille de 20 ans qui a accouché d'un bébé hors mariage. L'hôpital lui donne 24h pour fournir les papiers du père de l'enfant avant d'alerter les autorités.



"Le foulard" de Chaquir Achahbar a été projeté dans la catégorie courts-métrages de ce festival placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Cette pellicule de 9 min attire l'attention sur les challenges dangereux des adolescents et l'impact des réseaux sociaux, en narrant l'histoire de Badr, un collégien de 13 ans qui a va essayer le "jeu mortel du foulard" pour le poster sur Internet. Une aventure qui lui coûtera la vie.



Le court-métrage "Flashback" de Lakhdar El Hamdaoui a également été projeté lors de ce rendez-vous artistique organisé par le centre cinématographique marocain (CCM). Ce film de 7 min relate l'histoire d'un enfant de six ans qui vit avec son grand-père. Le petit va se retrouver face à une veille horloge qui a cessé de fonctionner.



Le film "De sable et de feu" de Souheil Benbarka a été projeté dans le cadre des longs métrages hors compétition. Durant les 115 minutes du film, le cinéaste revient sur les aventures d'un conspirateur de génie, Domingo Badia, alias Ali Bey El Abbassi envoyé au Maroc en 1804 par le Premier ministre espagnol Godoy pour renverser le Sultan Moulay Slimane. Au cours de sa mission, il rencontre Lady Hester Stanhope, une aristocrate anglaise qui, sous le nom de Meleki, vécut un destin hors du commun au Moyen-Orient où elle fut couronnée reine de Palmyre par les tribus bédouines.