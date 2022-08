Echappé de son enclos, un taureau fonce sur une banque

25/08/2022

Les taureaux sont-ils anticapitalistes? La question s'est posée lundi en Israël lorsqu'un énorme bovin a vu rouge et s'est échappé de son enclos pour foncer sur une banque.



La scène s'est produite dans une succursale de la banque Leumi située dans une zone industrielle de Lod, en grande banlieue de la métropole Tel-Aviv.



Un taureau qui s'est échappé de son enclos non loin de la banque a couru sur le parking de l'établissement avant d'y entrer, a rapporté le site d'information israélien Israel Hayom diffusant des images de l'incident.



Son intrusion surprise dans l'établissement bancaire a provoqué la panique des employés et des clients, selon cette même source.

Après l'avoir poursuivi, plusieurs personnes sont parvenues à lui lancer une corde autour du cou puis le diriger vers une sortie, selon la vidéo.



Une porte-parole de la banque Leumi a confirmé l'incident à l'AFP, disant que l'animal n'avait blessé personne ni causé de dommages. Le taureau a fini par être récupéré par son propriétaire.



Israel Hayom a ironisé sur le niveau de "mécontentement" contre les frais bancaires qui a atteint un stade "sans précédent" lundi dans cette grande banque israélienne.