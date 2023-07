Echanges extérieurs. La position extérieure globale affiche un net déficit au premier trimestre

Une situation débitrice de 780,6MMDH contre -797,2MMDH à fin décembre 2022, selon l’Office des changes

08/07/2023

D’après les données publiées par l’Office des changes au titre du premier trimestre de l’année 2023, la position extérieure globale fait ressortir une situation nette débitrice de 780,6 milliards de dirhams (MMDH) contre -797,2MMDH à fin décembre 2022.



Rappelons que la position extérieure globale reflète la situation patrimoniale de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, comme le souligne l’Office dans un communiqué sur les résultats des échanges extérieurs rendu public récemment.



« Cette situation résulte de la hausse simultanée des encours des avoirs financiers de 24,8MMDH et des engagements financiers de 8,2Mds DH », selon les explications de l’Office.

D’après l’organisme public, «la hausse de l’encours des avoirs financiers est conséquente principalement de l’augmentation de 23,5Mds DH de l’encours des avoirs de réserve».



A propos de la progression des engagements financiers, l’Office des changes indique qu’elle s’explique par l’accroissement enregistré au niveau de l’encours des investissements de portefeuille (22,6Mds DH) atténué, néanmoins, par les baisses de l’encours de la composante «autres investissements» (-10,5MMDH) et de l’encours des investissements directs (-3,9Mds DH).



Dans son communiqué, l’Office annonce également que le solde de la balance commerciale a affiché un déficit en hausse de 11% équivalant à +7 Mds DH et se situant à 71 Mds DH contre 64 MMDH au cours de la même période.



Le statistiques font en outre ressortir que le taux de couverture s’est pour sa part établi à 61% contre 61,3% au terme des trois premiers mois de l’année en cours.



Dans le détail, au titre du premier trimestre 2023, les échanges commerciaux de marchandises ont marqué un accroissement tant au niveau des importations qu’au niveau des exportations par rapport à la même période de l’année 2022, selon l'Office des changes.



Ainsi, «les importations ont augmenté de 10% ou +16,6 Milliards de DH (Mds DH) atteignant une valeur de 182 MMDH à fin mars 2023 contre 165,4 Mds une année auparavant», a-t-il indiqué.



En parallèle, les exportations se sont améliorées de 9,4%, soit +9,6 Mds DH, passant de 101,4 MMDH à fin mars 2022 à 111 MMDH à fin mars 2023.



Selon toujours l’Office, au niveau du compte courant, les résultats de la balance des paiements au titre du premier trimestre 2023 ont fait ressortir un léger excédent du compte des transactions courantes de l’ordre de +0,5 Md DH au lieu d’un déficit de -15,2 MDH à la même période de l’année précédente.



Il est à préciser que «ce niveau quasi-équilibré du compte courant s’explique par les soldes excédentaires des services et du revenu secondaire qui ont contrebalancé le déficit enregistré au niveau des transactions sur biens», comme l’a relevé l’Office dans son communiqué.



En effet, souligne-t-on de même source, l’excédent des échanges de services a plus que doublé atteignant 32,7 MMDH contre 16 MMDH fin mars 2022 (soit +16,7 MMDH) tandis que l’excédent au titre du revenu secondaire passe à 31,5 MMDH contre 26,7 MMDH fin mars 2022 (+4,8 MMDH).



En revanche, poursuit l’Office, « la hausse du déficit au titre des biens s’est limitée à 5,9 MMDH, s’établissant à -61,1 MMDH contre -55,2 MMDH au premier trimestre 2022 ».

Et d’ajouter que le solde déficitaire au titre du revenu primaire est resté quasi stable se situant à -2,6 MMDH au lieu de -2,7 MMDH fin mars 2022.



A noter que le volume des transactions courantes s’est établi à 381,1 MMDH contre 325,8 MMDH, en hausse de 17% ou +55,3 MMDH.



Pour l’Office des changes, cela traduit « les accroissements enregistrés au niveau tant des recettes courantes (190,8 MMDH contre 155,3 MMDH) que des dépenses courantes (190,3 MMDH contre 170,5 MMDH) ».



Alain Bouithy