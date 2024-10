Echanges et concertation des partis de gauche en perspective des prochaines élections

Le Premier secrétaire de l’USFP reçoit le secrétaire général du FFD

17/10/2024

La concertation et les échanges entre les différentes composantes de la gauche marocaine demeurent constantes, notamment à l’occasion de circonstances politiques importantes se rapportant à la Cause sacrée de l’intégrité territoriale du pays ou aux questions concernant la population ou le devenir du Maroc et des Marocains.



C’est dans ce cadre laborieux et pertinent que le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a accueilli, mardi 15 octobre 2024 au siège central du parti à Rabat, le secrétaire général du Front des forces démocratiques (FFD), Mostafa Benali, accompagné d’une délégation du Bureau politique de son parti.



Le dirigeant du FFD s’est dit, de prime abord, heureux de cette rencontre qui, a-t-il indiqué, s’inscrit dans le processus des initiatives déployées par son parti à la faveur de l’action commune des forces de la gauche, dédiée à la consolidation de l’édifice démocratique et au renforcement de la pratique politique.



Mostafa Benali a souligné, là-dessus, qu’il est nécessaire de lutter contre la minimisation et la dévalorisation de la pratique politique et de protéger le pluralisme, appelant, à cet égard, à s’employer à éluder les «agressions» violentes de certains réseaux sociaux et à récupérer «l’initiative de la gauche» au milieu des secteurs de la société, en particulier ceux des médias, de la communication et de la culture».



Par ailleurs, le secrétaire général du FFD a mis l’accent sur l’impératif du renforcement des institutions, particulièrement « l’institution parlementaire qui est considérée comme un véritable espace du dialogue politique », exprimant, dans cette veine, sa considération pour l’important rôle joué par l’Union socialiste des forces populaires dans ce débat, mais aussi pour le rôle déterminant dans l’unification de la famille de la gauche.



Evoquant le dernier discours Royal qui a insisté sur la pertinence de la diplomatie partisane, Benali n’a pas manqué de mettre en avant les rôles cruciaux assurés par l’USFP à ce niveau et son omniprésence sur la scène internationale…



Et de conclure par l’appel à la nécessité d’anticiper les préparatifs des prochaines échéances électorales par le biais de la coordination entre les partis de gauche pour l’élaboration d’une vision commune quant à la révision des lois électorales…



De son côté, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, tout en exprimant sa joie de renouveler la concertation avec la direction politique du Front des forces démocratiques, a affirmé que les relations bilatérales entre les deux formations politiques « ne datent pas d’aujourd’hui mais s’étendent sur de longues années de lutte politique et de déploiement partisan».



Le dirigeant ittihadi a salué «l’excellente expérience du FFD et l’assiduité de son action politique aux côtés des partis nationaux progressistes et de gauche», exprimant l’ouverture de l’USFP sur toutes les initiatives visant à l’unification de la gauche, ainsi que souligné dans les dernières discussions du Bureau politique du parti ».



En outre, Driss Lachguar s’est réjoui de la conservation et la préservation de la continuité de la gauche sur la scène politique nationale en dépit de son recul dans nombre de pays à travers le monde, tout en exprimant sa satisfaction et sa fierté des efforts consentis par l’USFP aux côtés des forces de gauche soucieuses de la préservation de leurs valeurs dans la société et au sein de la société civile.



Le Premier secrétaire du parti de la rose a, d’autre part, noté « avec grande satisfaction » l’évocation par Sa Majesté le Roi dans son Discours d’ouverture du Parlement de la diplomatie partisane de même que l’allusion faite par le Souverain à la diplomatie parlementaire en émettant des observations hautement pertinentes.



Pour Driss Lachguar, les orientations Royales constituent un signal crucial contre la dévalorisation manifestée par certaines parties de l’action politique et des partis. A ce propos, il a appelé à faire face à ces dénigrements au sein de l’institution parlementaire et dans les plateformes des réseaux sociaux « qui sont exploitées par ceux qui sont hostiles à l’action politique (…) ».



D’autre part, le dirigeant du parti des forces populaires a souligné la nécessité de la préparation anticipative des prochaines élections par le biais de la révision des dispositions juridiques y afférentes de sorte que ces échéances soient plus judicieuses et permettent la réhabilitation de l’action politique et la consolidation des rapports de proximité entre l’élu et le citoyen en adoptant le système des circonscriptions dans les élections communales.



Là-dessus, Driss Lachguar a réclamé la prise en compte des volets relatifs aux différentes étapes du processus électoral, des inscriptions jusqu’au scrutin de même que la révision des dispositions encadrant les élections législatives de manière à garantir l’équilibre entre les zones couvertes par les circonscriptions législatives.



Le Premier secrétaire a estimé, à cet égard, que c’est là l’orientation sur laquelle devra se focaliser l’action des réelles forces démocratiques et des composantes de la gauche, notamment l’USFP et le FFD (…)



Et de mettre l’accent enfin sur l’impératif de développer l’action commune et « la recherche de toutes les formules à même de rassembler les forces de gauche et asseoir des rapports solides entre les partis progressistes et de gauche ».



Rachid Meftah