"Ebullition" remporte le Grand prix du 10ème Festival du cinéma de Benguérir

25/12/2024

Le film "Ebullition" (Ghalayane) du réalisateur marocain Mounir Alouan a remporté le Grand prix de la 10ème édition du Festival du cinéma de Benguérir, organisée du 19 au 22 décembre.



Le prix de la meilleure réalisation a été décerné à Saad Al Idrissi pour son film "Fresque" (Jiddariya), alors que le prix du jury a été attribué au film "Cendres" du réalisateur omanais Sulaiman Al-Khalili.



Le prix du meilleur rôle masculin est revenu, quant à lui, à l'acteur Abdel Qayyum Ashimat, tandis que le prix du meilleur rôle féminin a été octroyé à l’actrice Fatima Zahra Ahrar pour son interprétation dans le film marocain "La route inconnue" du réalisateur Abdelkebir Nichan.

Le prix "Mention spéciale" du jury a été accordé ex aequo au film "Daqat zamane" de son réalisateur Mahdi Alami et à l'acteur Haitham Al-Maawali.



Présidé par le réalisateur marocain Hamid Zayan, le jury du court métrage comprenait l'acteur marocain Hicham Bahloul, l'actrice marocaine Sanaa Mouziane, le scénariste et réalisateur omanais Haitham Suleiman, ainsi que le scénariste marocain Lmaghfri Nima.



Dans la catégorie "Films documentaires", le Grand prix du festival a été décerné au film "seau" (Stal) du réalisateur yéménite Adel Mohamed Al Mimi, tandis que le prix de la meilleure réalisation a été attribué à la Tunisienne Hala Al-Barkawi pour le film "Eve".



Le prix de la meilleure photographie est revenu au film "Amrouy" du réalisateur marocain Youssef Bousmo, tandis que la "Mention spéciale" du jury a été attribuée ex aequo aux films "Lignes d'espoir" de son réalisateur marocain Othman Al Akkal, et "La magie des chemins" (sihr dourroub) de sa réalisatrice égyptienne Marwa Al Souri.



Le jury de la catégorie "Film documentaire", présidé par la réalisatrice et productrice marocaine Mariam Ait Belhoucine, comprenait la réalisatrice et productrice marocaine Asmaa Mohamed Al-Moutaki et la journaliste Nadia Abram.

La cérémonie de clôture de cette manifestation artistique a été marquée par un hommage rendu au militant associatif Mustafa Kadari.



Organisée sous le thème "Cinéma entre parole et sagesse", la 10ème édition du Festival du cinéma de Benguérir a aussi rendu hommage à Salman Tarek Alalami, en reconnaissance de son rôle central dans la création du festival et de son engagement envers la culture cinématographique.

