ENSAM-Meknès: Coup d'envoi du 21ème forum Arts et Métiers-Entreprises

10/05/2024

La 21eme édition du Forum Arts & Métiers-Entreprises s'est ouverte, jeudi à Meknès, à l'initiative de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM).



Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le directeur de l'ENSAM de Meknès, Aboubakr Bouayad a souligné que le forum est une tradition de l'école traduisant son engagement continu envers l'excellence et la collaboration, ajoutant qu'il témoigne, aussi, de "notre volonté de briser les cloisons entre le monde académique et le tissu industriel, de créer des ponts entre la théorie et la pratique et entre les idées novatrices et les réalités du marché"



Ce forum annuel se veut un carrefour de partage, où les étudiants peuvent confronter leurs idées aux défis concrets de l'industrie, et où les professionnels peuvent puiser dans les recherches et la créativité académique de l'ENSAM, a fait savoir M. Bouayad, ajoutant que le thème de cette édition est inspirée de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, selon laquelle "le Maroc constitue non seulement un acteur économique de premier plan, mais également un leader industriel sur le continent africain".



Il s'agit de mettre en lumière la stratégie nationale qui place l'industrie au cœur du développement du Maroc, visant le renforcement de l'indépendance technique et la capacité d’innovation, a-t-il expliqué, estimant que le partenariat entre le monde académique et l'industrie devrait s'ériger en "une alliance stratégique pour l'avancement de notre souveraineté industrielle".



"Nous avons le devoir de préparer nos étudiants à devenir des leaders techniques et des innovateurs, capables non seulement de répondre aux exigences du présent, mais aussi de forger l’avenir de notre industrie", a relevé M. Bouayad.



De son côté, le président de l'université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, Ahmed Mouchtachi a indiqué que le Maroc, avec des stratégies ingénieuses, consolide sa position sur l'échiquier mondial, ajoutant que que cette nouvelle ère industrielle met l'accent sur la souveraineté dans des domaines clés dont la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique.



L'université Moulay Ismail, a-t-il souligné dans une allocution lue en son nom, s'inscrit dans cette dynamique et réserve une place centrale à l'innovation à travers le renforcement du partenariat Université-Entreprises et sa position comme acteur de développement socio-économique dans sa région.



La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur de l'Union des Comores au Maroc, du secrétaire général de la préfecture de Meknès et des doyens et directeurs des établissements affiliés à l'UMI, a été marquée par la remise des prix InnovAM par les Sociétés SIANA et LAFARGE HOLCIM à la meilleure conception de projets élaborée par les élèves-ingénieurs formés en équipes. Dans une déclaration à la MAP, le chef du comité d'organisation du forum, Mehdi El Aziz a indiqué que cette rencontre est l'une des plus anciennes manifestations estudiantines et culturelles au niveau de la région de Fès-Meknès, ajoutant qu'elle vise notamment à offrir aux étudiants l'occasion de s'ouvrir sur le marché de l'emploi et à célébrer les talents de l'école.



Une trentaine d'entreprises prennent part à cette 21-ème édition, ce qui témoigne de la confiance des professionnels dans le produit de l'ENSAM de Meknès, a-t-il souligné.



"l'Economie marocaine a réussi à réduire la dépendance du pays à l'exportation, ce qui inaugure une nouvelle ère industrielle offrant un Sourcing local qui capitalise un savoir-faire de +Made In Morocco+ en plaçant la souveraineté industrielle au cœur de ses priorités", selon les organisateurs.



"L'enjeu stratégique est de promouvoir ce secteur industriel prometteur et vital et implémenter les chantiers ambitieux déjà initiés", note la même source, relevant que "Le Maroc ambitionne d'être le leader continental de par son économie croissante".



Depuis plus de vingt ans, et dans le cadre de sa politique d'ouverture sur son environnement socio-économique, l'ENSAM a su nouer avec le tissu industriel des partenariats diversifiés et féconds : parrainage, stages, projets de fin d'étude, formations continues, recherche et développement.