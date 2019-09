EAU et Bahreïn saluent les efforts du Maroc visant à trouver une solution politique au Sahara

01/10/2019

Les Emirats arabes unis ont salué, devant l'Assemblée générale des Nations unies, les efforts du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, dans le cadre du processus onusien.

«Nous saluons les efforts de nos frères au Royaume du Maroc visant à aboutir à une solution politique à cette question», a déclaré le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyane.

«Mon pays estime que le processus politique est la meilleure voie pour résoudre les questions de la région. Et nous apprécions, dans ce cadre, les efforts des Nations unies, de la communauté internationale et des pays amis, et accueillons favorablement le rôle du Secrétaire général dans l'appui du processus politique relatif à la question du Sahara marocain», a-t-il en outre souligné, dans un discours prononcé lors du Débat général de la 74ème session de l’Assemblée générale, tenu du 24 au 30 septembre à New York.

Pour sa part, le Bahreïn soutient les efforts constants du Maroc pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain conformément aux résolutions de l'ONU et dans le cadre de la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale, a affirmé, samedi à New York, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Khalid bin Ahmed Al Khalifa.

«Le Royaume de Bahreïn, dans le cadre de son attachement à tout ce qui contribue à la sécurité et à la stabilité, réaffirme sa solidarité avec les efforts constants du Royaume frère du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale», a déclaré le responsable bahreïni lors de la 74ème Assemblée générale des Nations unies à New York.

D’autre part, Ahmed Al Khalifa a réitéré les positions de principe de son pays concernant les défis régionaux et internationaux, notamment l’impératif de réaliser la paix et la sécurité mondiales et d’éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans le monde.

Le ministre a fait observer que les crises qui ont touché de nombreux pays avaient créé un environnement propice à l'émergence de groupes terroristes sous diverses formes qui menacent la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

«L'adoption du terrorisme transfrontalier par le régime iranien a créé des réseaux d'organisations terroristes et de milices extrémistes», a souligné le ministre, ajoutant que cette situation exige davantage d’efforts et une coopération collective afin d’éliminer les groupes terroristes.

Le responsable a également condamné les attaques terroristes contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite, notant que «ces attentats constituent une grave menace pour l'approvisionnement énergétique mondial ainsi que pour le système économique mondial».

Par ailleurs, Ahmed Al Khalifa a souligné la nécessité de contraindre Israël à mettre en œuvre les résolutions internationales, à mettre fin à ses politiques d'annexion de territoires palestiniens et ses violations du droit international en vue de parvenir à une solution juste et durable à la cause palestinienne.

Plusieurs chefs d'Etat africains réitèrent leur soutien au processus onusien

Les présidents du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, des Comores, Azali Assoumani, et de Sao-Tomé-et-Principe, Evaristo Do Espirito Santo Carvalho, ont réitéré, devant l’Assemblée générale des Nations unies, leur soutien au processus politique exclusif de l’ONU en vue de parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.

«Le Burkina Faso réitère son soutien au processus politique en cours, mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations unies en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée au différend tel que recommandé par le Conseil de sécurité depuis 2007, y compris par sa résolution 2468 adoptée le 30 avril 2019», a souligné le président Kaboré, dans un discours prononcé lors du Débat général de la 74ème session de l’Assemblée générale, tenu du 24 au 30 septembre à New York.

Le président burkinabé a ajouté que son pays se félicite de la tenue effective des deux tables rondes avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario, conformément aux résolutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité, en saluant à cet égard le travail accompli par l'ancien envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies durant son mandat.

Il a également appelé l’ensemble des parties «à apporter leurs contributions au processus politique et à renforcer leur participation au processus de négociation».

De son côté, le président des Comores, Azali Assoumani, a réaffirmé l’«attachement indéfectible» de son pays à la résolution définitive de la question du Sahara marocain sous les auspices des Nations unies.

«L’Union des Comores voudrait (…) réaffirmer son attachement indéfectible à la résolution définitive de la question du Sahara marocain, sous les auspices de notre prestigieuse organisation l'ONU», a déclaré le président Assoumani, dans un discours devant l’Assemblée générale.

«Nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour activer la résolution de ce dossier», a-t-il souligné.

Pour sa part, le président de Sao-Tomé-et-Principe, Evaristo Do Espirito Santo Carvalho, a appelé «l’ensemble des parties à s’engager dans le processus politique, sous les auspices des Nations unies, jusqu’à son achèvement».

«De plus, nous saluons les efforts du Maroc visant à aboutir à un règlement politique au différend régional sur le Sahara sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie», a-t-il déclaré lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies.