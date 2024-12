E-Markets Expo 2024 : Casablanca accueille l’édition de la maturité

12/12/2024

Le Salon africain du e-commerce se tiendra du 19 au 21 décembre à la Foire internationale de Casablanca

Plus qu’une semaine nous sépare de la troisième édition du Salon africain du e-commerce, « E-Markets Expo », qui se tiendra du 19 au 21 décembre courant, à la Foire internationale de Casablanca (OFEC).Événement incontournable pour les professionnels du secteur au Maroc et en Afrique, cet important rendez-vous est organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) et Technopark Maroc.Placée cette année sous le thème «L’e-commerce africain en pleine croissance : Tendances et perspectives », l’édition 2024 du Salon E-Markets Expo marque une étape clé de « la maturité », comme l’ont annoncé les organisateurs lors d’une rencontre tenue mardi 10 au siège central de la CCISCS.Nabil Hourmatallah et Aissam Elfaryati, respectivement 2ème vice-président de la CCISCS et président de l’agence SSAM Partners, ont souligné à cette occasion que ce troisième rendez-vous fait suite aux succès retentissants des deux précédentes éditions, lesquelles ont marqué des étapes importantes dans le développement du secteur du e-commerce au Maroc et en Afrique.Ces derniers ont en outre déclaré que ce salon constitue « une plateforme unique pour explorer les tendances et innovations du marché, rencontrer des experts, découvrir de nouveaux produits et services, et nouer des partenariats stratégiques ». Il représente également une opportunité pour les entreprises locales et régionales de se positionner sur le marché mondial, développer leur activité en ligne et explorer de nouveaux horizons.Le programme général du salon, son concept et le bilan des éditions précédentes ainsi que les nouveautés de l'édition 2024 ont été présentés lors de cette rencontre.Les organisateurs ont précisé que cette édition sera enrichie par un programme diversifié comprenant des conférences, ateliers, expositions et formations animés par des leaders d'opinion et des spécialistes du e-commerce.Avec 15 panels et 63 ateliers au programme, les participants auront l’opportunité d’approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs compétences dans des domaines clés tels que le marketing en ligne, la logistique ou encore le service client.Les organisateurs assurent que cette immersion dans les meilleures pratiques du secteur aidera les participants à rester compétitifs et à prospérer dans un environnement en constante évolution.Pour les promoteurs de cet événement, ce salon contribue activement au développement de l'écosystème du e-commerce en Afrique. En ce sens qu’il favorise les échanges entre les acteurs du secteur, encourage l'innovation et soutient la croissance des entreprises. Il joue également un rôle crucial dans la promotion d'un e-commerce légal et éthique, offrant aux visiteurs une expérience enrichissante et inspirante.L’un des objectifs de ce salon est d’encourager la digitalisation afin de d’aider et d’inciter les entreprises du commerce en général à adopter le numérique pour améliorer leur valeur ajoutée.Parmi les autres objectifs figurent : promouvoir l’intégration des entreprises dans le secteur du e-commerce africain, contribuer à l’évolution et au développement de l’économie numérique au Maroc, permettre aux entreprises de mieux cerner les besoins et les tendances du marché pour améliorer leurs offres ainsi que renforcer l’esprit entrepreneurial et la capacité d’agir chez les entrepreneurs spécialisés dans le e-commerce.Ce salon vise également à créer un réseau de partenaires pour rassembler et accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur réseau professionnel.Il convient de rappeler qu’un partenariat a été conclu le 04 juillet dernier entre la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat et les organisateurs du salon pour garantir la réussite de cette nouvelle édition du Salon africain du e-commerce.