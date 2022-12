Dúo Cassado enchante le public de la capitale spirituelle

12/12/2022

Le Dúo Cassado a enchanté, vendredi le public de la capitale spirituelle, à l'occasion d’un concert de musique inspiré du répertoire musical classique espagnol.



Ce concert a été organisé dans le cadre du programme "Visages" d'échange et de promotion culturelle entre l'Espagne et le Maroc, par l'Institut Cervantes de Fès, le ministère espagnol de la Culture et le Service culturel de l'ambassade d'Espagne au Maroc.



Dúo Cassadó captive autant le public que la critique par son tempérament, son originalité et son charisme. Il s'est produit en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et au Portugal et a fait des tournées en Israël, au Canada, en Colombie, en Equateur, en Argentine, au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Jordanie, en Chine, en Corée du Sud et au Japon.



Artistes exclusifs de Warner Classics, le groupe s'est produit dans de prestigieux auditoriums et festivals du monde entier et fait partie du catalogue d'artistes de l'Agence espagnole de coopération internationale.

Son album Rapsodia del sur a reçu le soutien de la Fondation BBVA et a été choisi parmi les meilleurs albums de l'année et a reçu le Melómano de Oro.



Dans Rojo, catalogué par la presse internationale comme un enregistrement de référence, il réalise le premier enregistrement au monde de Fantasía Española écrite par Ernesto Halffter et dédiée à Gaspar Cassadó. Hypnotic est son dernier album qui est sorti récemment.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24), le directeur de l'Institut Cervantes de Fès, Miguel Angel Sanjosé a indiqué que ce concert s'inscrit dans le cadre du programme "Visages" supervisé par le ministère de la Culture et des Sports d'Espagne, en coopération avec l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Agence espagnole de coopération internationale et le réseau des Instituts Cervantes au Maroc, avec le soutien de la Fondation nationale des musées ainsi que plusieurs institutions culturelles marocaines.

Il a ajouté que le duo espagnol s’est produit dans plusieurs villes marocaines, dont Marrakech au début de cette semaine.