Duke Buchan III : SM le Roi Mohammed VI, un leader respecté et un ami des Etats-Unis

31/07/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un "leader respecté et un ami des Etats-Unis", a affirmé le nouvel ambassadeur américain désigné au Maroc, Duke Buchan III.



Intervenant lors de l’audition de sa confirmation devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, tenue mardi à Washington, le nouvel ambassadeur a souligné que le Royaume du Maroc constitue "un pilier de stabilité" à la faveur de son emplacement stratégique qui le rend "essentiel pour la sécurité nationale américaine".



"Le Maroc est depuis longtemps un interlocuteur clé en matière de sécurité, accueillant le plus grand exercice militaire conjoint de l'AFRICOM, African Lion, et s'impose comme un partenaire capable et fiable dans la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique", a relevé Duke Buchan III, dont la nomination avait été annoncée en mars dernier par le Président Donald Trump.



"Si ma nomination est confirmée, je m'emploierai à renforcer notre relation de longue date (avec le Maroc) en matière de sécurité face à des défis communs", a encore assuré M. Buchan devant les Sénateurs membres de la commission, précisant que le Royaume est l'un des plus anciens partenaires des Etats-Unis d’Amérique.



"Notre traité de paix et d'amitié remonte à 1786. Depuis près de 240 ans, nos relations bilatérales ont rendu les Américains et les Marocains plus sûrs, plus forts et plus prospères”, a-t-il dit.



Le Maroc, a-t-il poursuivi, représente également “un partenaire économique modèle”, notant que les Etats-Unis et le Maroc entretiennent des relations commerciales solides.



A cet égard, il a plaidé pour la promotion des opportunités d’investissement américain “à travers tout le Royaume, où l'Amérique peut apporter une technologie de pointe pour appuyer les ambitions du Maroc en matière de développement des secteurs de la technologie, des transports, de l'agriculture et de l'énergie”.



Le nouvel ambassadeur US a également tenu à rappeler la position américaine, réitérée le 8 avril dernier par le Secrétaire d’Etat US Marco Rubio, reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara et soutenant “la Proposition d’Autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend”.



Il a ajouté que le chef de la diplomatie US avait aussi réaffirmé l'appel du président Donald Trump aux parties pour qu'elles s’engagent “sans délai dans des pourparlers, avec la Proposition d'Autonomie du Maroc comme seul cadre, afin de négocier une solution mutuellement acceptable”.



A ce propos, le nouvel ambassadeur américain s’est déclaré engagé à “faciliter les progrès vers cet objectif”.



En annonçant, en mars dernier, la nomination de Duke Buchan III au poste d’ambassadeur US au Maroc, le Président Donald Trump avait souligné qu’il “jouera un rôle clé alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays”.



Duke Buchan III avait servi auparavant en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis en Espagne et en Andorre (2017-2021).

Natif de la Caroline du Nord en 1963, il compte une longue carrière dans le monde des investissements et de la finance.