Dubravka Suica : Le Maroc, un partenaire clé et fiable de l’Union européenne

19/12/2024

La commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Suica, a qualifié, mardi, le Maroc de «partenaire clé et fiable» de l’Union européenne (UE) dans la région méditerranéenne et au-delà dans le continent africain.



«Le Maroc est un partenaire clé et fiable de l’UE dans la région méditerranéenne et au-delà dans le continent africain», a indiqué Mme Suica dans un poste publié sur son compte sur la plate-forme X à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



La responsable européenne a souligné que ses entretiens « instructifs » avec M. Bourita, ont porté notamment sur les moyens de renforcer conjointement le partenariat entre le Maroc et l’UE dans tous les domaines qui contribuent à la croissance et la prospérité partagées.