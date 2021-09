Du bronze pour Nezar Ballil

Championnats du monde de Force athlétique

26/09/2021

Le champion marocain Nezar Ballil s'est illustré lors des Championnats du monde Sub-junior, junior, Master et Open de Force athlétique qui se tiennent en Suède en remportant, samedi, la médaille de bronze dans la catégorie de (- 105 kg).



Seul représentant du Maroc lors de cette compétition internationale, Ballil, champion d’Afrique de la discipline, s’est classé troisième derrière le Néerlandais PjotrVan denHoek et l’Irlandais Anthony McLeggan, qui s’est adjugé le titre mondial.



Nezar Ballil s’est dit "très heureux" de cette performance. "Après la neuvième place aux derniers Championnats du monde, j’ai travaillé dur pour honorer le drapeau national lors de cet évènement planétaire", a souligné le champion marocain dans une déclaration à la MAP. "C’est un grand exploit pour le Maroc dans la discipline de la force athlétique", a-t-il ajouté.



Les Championnats du monde Sub-junior, junior, Master et Open de Force athlétique connaissent la participation de 1060 athlètes dans 8 catégories. Né en 1978 à Tanger, Nezar Ballil a débuté sa carrière sportive par la pratique de l’athlétisme (100 m) avec le club tangérois Bahrein, avant de bifurquer vers la pratique du kickboxing puis vers la discipline de la force athlétique en 2013.