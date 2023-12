Du 27 novembre au 1er décembre, la Bourse de Casablanca a évolué dans le rouge

04/12/2023

La Bourse de Casablanca évoluait dans le rouge, du 27 novembre au 1er décembre, le MASI perdant 1,75% à 11.748,19 points (pts).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 1,72% à 962,73 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a reculé de 1,88% à 867,01 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a lâché 0,62% à 991,97 pts.



Sur le plan sectoriel, 16 indices ont fini en baisse, contre 7 en hausse. L'indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la plus forte hausse (+7,77%), devant le secteur pharmaceutique (+0,93%) et celui de la santé (+0,93%).

L'indice des loisirs et hôtels a accusé la baisse la plus forte (-8,3%), suivi de l’immobilier (-6,53%) et la sylviculture et papier (-5,49%).



Les échanges ont porté sur 6,9 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché de Blocs. Le volume du marché Central s'est établi à 946,23 MDH, pendant que celui du marché de Bloc a porté sur 5,96 MMDH.

Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 225,25 millions de dirhams (MDH), Bank Of Africa 106,69 MDH et BCP 102,37 MDH.



La capitalisation boursière, a porté, quant à elle, sur près de 602,19 MMDH.

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Réalisations mécaniques (+13,76% à 124 dirhams (DH)), Sanlam Maroc (+11,22% à 1279 DH), Delta Holding (+7,83% à 37,99 DH), Salafin (+6% à 530 DH) et Aluminium du Maroc (+2,06% à 1337 DH).



A l'inverse, Sonasid (-9,29% à 615 DH), Risma (-8,3% à 210 DH), Résidences Dar Saada (-7,66% à 20,5 DH), Douja Prom Addoha (-7,18% à 14,86 DH) et M2M Group (-5,96% à 584 DH) ont affiché les plus fortes baisses.