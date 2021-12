Driss Lachguar se réunit avec les membres du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers

01/12/2021

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s'est réuni, lundi, avec les membres du Groupe socialiste de la Chambre des conseillers. Lors de cette réunion qui a eu lieu au sein du Parlement et où différentes questions politiques et sociales ont été débattues, le Premier secrétaire a tenu à souligner la nécessité pour le Groupe socialiste de défendre les justes causes des citoyens marocains dans tous les domaines, notamment sur les plans social et économique et celui des libertés individuelles. Il a également mis le point sur le rôle important des conseillers ittihadis dans la défense de l’institution législative, de ses rôles et son indépendance.

Lors de cette rencontre, le président du Groupe socialiste, Youssef Aidi, a présenté les nombreuses initiatives du Groupe et soulevé les différents problèmes auxquels sont confrontés les conseillers ittihadis dans l’exercice de leurs fonctions. Il a également évoqué les méthodes à même d’améliorer la qualité de travail dans le but de consolider les rôles du parti, du Groupe socialiste et de la FDT dans l’opposition.

Les membres du Groupe socialiste de la deuxième Chambre ont, par ailleurs, exprimé leur forte mobilisation pour l’application de la vision du parti et pour être au service des électeurs qui leur ont fait confiance. Ils ont également exprimé leur entière prédisposition pour faire réussir les travaux du 11ème Congrès national et leur adhésion totale aux différentes commissions issues de la commission préparatoire.

Rappelons enfin, qu’en marge de cette réunion, le Premier secrétaire a effectué une visite de courtoisie au président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara.