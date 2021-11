Driss Lachguar se réunit avec la Commission de coordination nationale du secteur ittihadi de l’enseignement supérieur

15/11/2021

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a tenu lundi 15 novembre une réunion avec la commission de coordination nationale du secteur ittihadi de l’enseignement supérieur. Cette réunion, à laquelle ont pris part des membres du Bureau politique du parti, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisationnelles avec les différents secteurs et organisations professionnelles du parti, et ce en vue de préparer la prochaine étape, de s’orienter vers l’avenir en effectuant un travail sérieux et responsable et d’adhérer à la dynamique que connait notre pays.

Le Premier secrétaire a salué le travail accompli par le secteur ittihadi de l’enseignement supérieur, tout en appelant à consentir plus d’efforts et à s’ouvrir davantage lors de la prochaine étape nécessitant l’adhésion sérieuse dans la dynamique sociétale que connait notre pays.

La réunion a également porté sur les préparatifs du 11ème Congrès national de l’USFP.

Il y a lieu de rappeler que le Premier secrétaire a tenu récemment des réunions avec le Bureau national de la Chabiba ittihadia, les dirigeants ittihadis de la Fédération démocratique du travail (FDT) et la Commission de coordination nationale du secteur des commerçants et des professionnels ittihadis.