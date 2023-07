Driss Lachguar salue les acquis réalisés par la Chabiba ittihadia lors du dernier congrès de l’IUSY

06/07/2023

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a salué les acquis réalisés par la Chabiba ittihadia lors du dernier congrès de l’IUSY tenu au Panama, et ce lors de la réception, mardi dernier au siège central du parti à Rabat, de la délégation de la Chabiba ayant pris part aux travaux dudit congrès.



La réunion a constitué un moment de fierté pour les efforts consentis par la délégation de la Chabiba, lors de ce forum pour la jeunesse mondiale, démocratique, socialiste, puisqu’elle a pu déconstruire les mensonges et les thèses fallacieuses des ennemis de notre intégrité territoriale.



Driss Lachguar a également salué la patience et la persévérance dont ont fait preuve les responsables de la Chabiba ittihadia, qu'il s'agisse de l'ancien bureau national ou de l'actuel, afin de déjouer toutes les intrigues ourdies contre la Cause nationale, à une époque où les ennemis du Royaume étaient fortement représentés au sein de cette organisation.

A rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP était accompagné lors de cette réception des membres du Bureau politique Khaoula Lachguar, Fatiha Saddas et Abdellah Sibari.



Il y a lieu de rappeler que la délégation de la J-USFP était conduite lors du congrès mondial de l’IUSY, par le secrétaire général de la Chabiba, Fadi Ouakili Asraoui, et composée de Hind Ksiouer, coordonnatrice de la commission des relations extérieures au sein du bureau national de la Chabiba, Anas Rhouni, coordonnateur de la commission des MRE, Wiam Hamed, membre de la commission des relations extérieures, Taha Safieddine, coordonnateur de la commission des secteurs sociaux, Houda Chaara, coordonnatrice de la commission de la fille et Abir El Boujdaini, membre de cette même commission.



La participation remarquée de la Chabiba à ce congrès a été couronnée par l'élection à la Commission de contrôle de l'IUSY de Hind Ksiouer, membre du Conseil national de la Chabiba, qui a obtenu 96 voix. Il s'agit là d'un retour en force de la J-USFP après plusieurs années d'absence à ce niveau.



La délégation de la J-USFP a tenu de nombreuses rencontres bilatérales avec diverses organisations amies, à savoir celles du Cap-Vert, de l'Angola, du Burkina Faso, du Mali, du Congo, du Parti socialiste ouvrier espagnol, de la République dominicaine, du Mexique, de la Colombie, du Venezuela, ainsi que d’autres organisations d’Asie.



La participation distinguée de la Chabiba de l’USFP à ce congrès a été également marquée par l’adoption de deux propositions de la J-USFP par les congressistes.



Mourad Tabet