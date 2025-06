Driss Lachguar salue la mémoire du grand militant ittihadi Moulay Mehdi Alaoui

04/06/2025

A l’âge de 96 ans, s’est éteint, dans la sérénité de sa demeure du quartier Souissi à Rabat, le grand militant nationaliste et dirigeant historique de l’Union socialiste des forces populaires, Moulay Mehdi Alaoui, que Dieu l’entoure de Sa Sainte Miséricorde.



En cette douloureuse circonstance, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, adresse aux militantes et militants du Parti, ainsi qu’à l’ensemble de la famille ittihadie, ses sincères condoléances pour la perte de l’un des fondateurs du parti, une figure marquante du combat pour la démocratie, la liberté et la justice sociale.



Au nom du Bureau politique et de toutes les forces vives de l’USFP, Driss Lachguar exprime également ses sincères sentiments de compassion aux enfants du défunt – Ibrahim, Youssef et Habib –, à son épouse Madame Rajaa, ainsi qu’à l’ensemble des proches et de la famille du défunt. Puisse le Très-Haut leur accorder patience et réconfort, et accueillir le regretté défunt dans Son vaste Paradis.



Moulay Mehdi Alaoui fut l’un des pionniers de la mouvance ittihadie, dont il a accompagné la fondation en 1959, au sein d’une génération militante éclairée aux côtés de figures emblématiques telles que Mehdi Ben Barka, Abderrahim Bouabid et Abderrahmane El Youssoufi. Son engagement, façonné dès l’époque pré-indépendance, s’est manifesté dans les moments les plus décisifs de l’histoire contemporaine du Maroc.



Admirateur de la pensée progressiste et du parcours de Ben Barka, il s’engagea dans l’Union nationale des forces populaires, avant de connaître les affres de la répression dès 1963, année au cours de laquelle il fut emprisonné et victime de la sinistre machination de juillet orchestrée par le général Oufkir. Il demeura en première ligne après l’enlèvement de Mehdi Ben Barka, que le Parti lui confia de défendre sur les scènes arabe et internationale.



En 1984, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II – que Dieu ait son âme – lui confia la mission de Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, où il laissa une empreinte exceptionnelle dans le champ diplomatique. Il exerça ensuite en tant qu’ambassadeur du Royaume aux Pays-Bas à partir de 1993, puis en Jordanie dès la fin de l’année 1999, avant d’être nommé conseiller auprès de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.



Le Parti perd aujourd’hui une mémoire vivante, une voix lucide, un homme d’Etat éclairé dont la trajectoire incarne l’éthique du militantisme, la noblesse du service public et la fidélité indéfectible aux valeurs de l’USFP.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.