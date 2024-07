Driss Lachguar salue l’écrasante victoire de la gauche en France

Le Premier secrétaire de l’USFP considère l’unité comme la bonne voie pour la consécration des valeurs de la gauche

08/07/2024

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a salué la victoire de la gauche française au 2ème tour des législatives qui se sont déroulées dimanche dernier. Il a estimé que cette victoire écrasante est due à l’unité de la gauche et de son leader, Jean-Luc Mélenchon.



Driss Lachguar a lié ce succès à la vague de victoires enregistrées par la gauche en Europe, grâce au Parti travailliste en Grande-Bretagne et au PSOE en Espagne, sous la direction de Pedro Sanchez.



Pour le Premier secrétaire de l’USFP, cette victoire contredit la thèse prônant le recul de la gauche et avançant la désaffection des peuples des principes de ce courant politique. Driss Lachguar a considéré que la victoire du Nouveau Front Populaire (NFP)« est la victoire des valeurs communes partagées par tous les socialistes». Et d’ajouter que « ces valeurs sont les nôtres, celles de la tolérance, de la cohabitation, des libertés et de la reconnaissance de l’Autre ». Il a souligné, par là même, que cette victoire est un message rassurant pour les communautés étrangères installées en France.



Dans le même ordre d’idées, le Premier secrétaire a jugé que «le peuple français a rendu justice à la gauche en l’élevant au premier rang qui lui sied », affirmant que « les socialistes marocains sont conscients du rôle primordial que joue la gauche française dans la Vème République » .



En dernier lieu, Driss Lachguar a appelé à l’unité pour faire valoir les principes de la gauche dans notre pays et à travers le monde.



H.T