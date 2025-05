Driss Lachguar s’entretient avec des représentantes du parti social-démocrate biélorusse

07/05/2025

Mardi 6 mai 2025, au siège central de l’USFP, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a reçu Mme Volga Imily Isaikina et Mme Azaliya Aliyeva, représentantes du parti social-démocrate biélorusse.



Lors de cette rencontre, les deux émissaires ont exposé une analyse lucide et approfondie de la conjoncture politique actuelle en Biélorussie, marquée par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Elles ont notamment mis en lumière les conséquences profondes de ce conflit sur la vie politique intérieure, et plus particulièrement sur les activités de leur formation politique, aujourd’hui confrontée à de multiples défis.



Dans un esprit de solidarité internationaliste et de fidélité aux idéaux démocratiques, le Premier secrétaire a exprimé le plein soutien de l’USFP au parti social-démocrate biélorusse. Il a souligné la disponibilité du parti de la Rose à ouvrir un espace de coopération et de dialogue avec la direction de ce parti, contrainte aujourd’hui à l’exil.



Il a également affirmé le suivi constant par l’Union socialiste des forces populaires de l’évolution de la situation en Biélorussie, réitérant son espoir sincère de voir le retour d’une vie politique apaisée et libre dans les délais les plus proches.



A cette rencontre, empreinte d’un profond esprit d’engagement et de fraternité militante, a également assisté Mme Salma Belkhir, membre du Bureau national de la Chabiba Ittihadia.