Driss Lachguar s’entretient à Madrid avec la présidente du PSOE

02/05/2019 H.T

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’est entretenu, mardi à Madrid, avec María Cristina Narbona Ruiz, présidente du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Celle-ci a affirmé qu’il s’agit là de la première rencontre qu’elle tient avec un leader d’un parti étranger juste après les élections législatives en Espagne sanctionnées par une victoire du PSOE.

Maria Cristina Narbona Ruis a fait part du grand intérêt qu’accorde le PSOE aux relations maroco-espagnoles, rappelant que le gouvernement socialiste dont le mandat est arrivé à terme, sous la présidence de Pedro Sanchez, a considéré que le Maroc est un «partenaire privilégié», d’autant plus qu’il avait toujours œuvré au sein de l’UE pour renforcer les relations entre le Maroc et l’Union européenne dans différents domaines.

Cette rencontre a été l’occasion pour la présidente du PSOE d’évoquer avec le Premier secrétaire de l’USFP les prochaines échéances électorales dont celles du Parlement européen qui revêtent une grande importance quant à l’avenir des relations de l’Europe avec les pays de la Rive sud de la Méditerranée.

Pour sa part, Driss Lachguar a tenu à saluer la victoire du PSOE aux dernières législatives, parti qui a des liens étroits avec l’USFP. Ajoutant que le peuple espagnol a adressé un message clair pour contrer le discours populiste et hostile à l’immigration de l’extrême droite, de même que la victoire des socialistes est faite pour nous conforter quant à la consolidation des relations qu’entretient l’Espagne avec les pays avoisinants.

Driss Lachguar a saisi cette rencontre, à laquelle a pris part José Luis Abalos, responsable des questions organisationnelles au sein du PSOE et ministre de l’Equipement, pour souligner que la victoire des socialistes aux dernières législatives est un gage de reconnaissance par le peuple espagnol du modèle de gestion adopté par le PSOE depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier, suite à la motion de censure votée par le Parlement contre le précédent exécutif.

A noter que lors de cette visite, le Premier secrétaire de l’USFP était accompagné de Fatiha Seddas, députée et membre du Bureau politique, ainsi que de Aïcha El Gourji, secrétaire régionale de l’USFP en Espagne.