Driss Lachguar s’adressant aux militantes ittihadies de l’OSFI

Faire de l’ acquis du tiers concernant la représentativité féminine, dans la perspective de la parité, une règle juridique s ’ appliquant aux institutions élues, aux formations politiques,syndicales et civiles…

05/12/2021

Dans le cadre du processus de préparation du 11ème Congrès de l’Union socialiste des forces populaires, l’organisation socialiste des femmes ittihadies a tenu son Conseil national, samedi 4 décembre au siège central du parti à Rabat.



Cette rencontre, organisé simultanément en présentiel et à distance, a été marquée par le mot du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, dont a donné lecture, en son nom, Fatiha Sdass, membre du Bureau politique. Le Premier secrétaire a commencé par rendre hommage à l’ensemble des femmes élues au sein des différentes institutions nationales, régionales et locales tout en mettant l’accent sur leur participation fructueuse à l’action communale, parlementaire et gouvernementale et sur leur contribution effective en vue de la concrétisation du projet sociétal qui aspire à mettre notre pays sur la voie de la construction au profit de notre patrie avec toutes ses générations montantes.



Là-dessus, le Premier secrétaire a souhaité la bienvenue aux nouvelles adhérentes « qui renforcent les rangs de notre parti dans le cadre de l’initiative de l’ouverture », mettant en exergue la participation effective des militantes du parti, aussi bien en tant que candidates qu’en tant que contributrices à la mobilisation à l’effet des diverses échéances électorales qui a dénoté de capacités et compétences considérables.



Par ailleurs, Driss Lachguar a exprimé sa satisfaction au sujet des réalisations des femmes en matière des droits et acquis, fruits de leur militantisme, leur conscience et leur ténacité mais aussi grâce aux efforts déployés par tous ceux qui ont remporté la bataille de l’émergence des valeurs de modernité, de démocratie, de rationalisme et de libération.



Il s’est focalisé, à cet égard, particulièrement sur le rehaussement de la représentativité féminine au niveau des différentes institutions élues à l’échelon local, national et professionnel et sur l’adoption des listes régionales des femmes.



« Tout cela suppose la poursuite du militantisme politique et législatif afin de faire de l’acquis de la règle du tiers à l’horizon de la parité, une règle juridique s’appliquant à toutes les instances élues et à l’ensemble des formations politiques, civiles et syndicales ainsi d’autres organisations et institutions économiques, sociales et culturelles », a souligné le Premier secrétaire, en affirmant par ailleurs que l’USFP, du fait de son identité socialiste et de ses orientations modernistes, a, depuis le Congrès extraordinaire de 1975, été précurseur quant à la question de la femme en lui accordant la posture convenable au sein des structures du parti de même qu’il a œuvré, à cet effet, à instaurer les mécanismes nécessaires favorables à intégrer les compétences féminines dans les positions décisionnelles…



« Notre parti, a ajouté Driss Lachguar, a livré tout au long de sa marche militante, de fortes illustrations de sa réelle, sérieuse et objective adhésion à la bataille pour rendre justice aux femmes marocaines et réalisé la parité et aller de l’avant en matière d’amélioration de l’arsenal législatif les valorisant et de mise en valeur de leur place dans à la fois la société et l’Etat ».



D’autre part, l’allocution du Premier secrétaire a réitéré la nécessité de poursuivre ladite bataille car il s’agit en fait « d’une bataille de culture, de pratique intellectuelle, sociale, législative continue, faisant face aux forces du conservatisme et de la fermeture ».



En outre, Lachguar a souligné que gagner le défi de la modernité, du progrès et de la libération suppose une lecture critique objective de notre expérience féminine et de notre pratique organisationnelle depuis le Congrès national des femmes de janvier 2014 (…)