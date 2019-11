Driss Lachguar reçoit une délégation du gouvernement de la jeunesse marocaine

18/11/2019 Libé

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, accompagné de Mohamed El Alami, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, a reçu, vendredi au siège central du parti à Rabat, une délégation du gouvernement de la jeunesse marocaine, représentée par son président Nabil Kouza, ainsi que Chafik El Ouadghiri et Wafae Tanjaoui qui occupent respectivement les postes de ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile et de celui de la Famille et de la Solidarité.

La délégation du gouvernement de la jeunesse marocaine a tenu, en premier lieu, à féliciter le Premier secrétaire pour le succès de la commémoration du 60ème anniversaire du parti qui a eu lieu au Théâtre Mohammed V à Rabat.

La délégation a, par la suite, débattu, avec le Premier secrétaire du projet de loi de Fonances 2020, des sujets relatifs à la jeunesse, à l’adhésion des jeunes à la vie publique, à l’importance du rôle de la société civile et à la situation politique ainsi que les droits de l’Homme.

A la fin de cette rencontre, la délégation a offert un présent au Premier secrétaire de l’USFP.