Driss Lachguar reçoit les présidents des groupes et groupement de l’ opposition

12/05/2022

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu hier jeudi 12 mai au siège central du parti à Rabat les présidents des groupes et groupement de l’opposition à la Chambre des représentants.



Il s’agit d’Abderrahim Chahid (Groupe socialiste), de Driss Sentissi (Groupe Haraki), de Rachid Hamouni (Groupe du progrès et du socialisme) et d’Abdellah Bouanou (Groupement de justice et de développement).