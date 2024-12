Driss Lachguar reçoit les dirigeants des partis de Palestine, du Koweït et de Libye

21/12/2024

Le Premier secrétaire de l’Union socia liste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu jeudi dernier, au siège central du parti à Rabat, le se crétaire général du Front de lutte populaire pa lestinien (F.L.P.P) en présence de l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Ech choubki.



L’entretien des deux responsables a porté sur les relations bilatérales entretenues entre leurs deux formations politiques respectives, l’USFP et le FLPP et les moyens de dynamiser et développer leurs échanges et leur coopéra tion.



Par ailleurs, dans le même contexte, le Pre mier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires s’est entretenu avec le secrétaire gé néral du Parti de la tribune démocratique ko weïtien, Abdallah Essnafi de même qu’avec le président du Mouvement de l’avenir libyen, Abdelhadi Alhouej.



Après des échanges bilatéraux entre ces partis abordant les questions d’intérêt com mun, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a signé avec les partenaires koweïtien et libyen deux accords de partenariat et d’échange d’expertise incluant la coopération et la concertation entre les organisations des femmes et des jeunes. Ces accords ont également concerné le domaine culturel ainsi que le partenariat entre les élus.



R.M