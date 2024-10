Driss Lachguar reçoit la conseillère communale Rajaa Massou

13/10/2024

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, vendredi, Rajaa Massou, conseillère communale à Agadir, lors d’une rencontre marquée par des échanges sur son rôle actif au sein de la commune.



Le dirigeant usfpéiste a salué l’engagement sérieux et responsable de la conseillère communale ittihadie dans l’exercice de ses fonctions, soulignant son travail rigoureux et son implication dans l'amélioration du travail communal.



Le Premier secrétaire a particulièrement mis en avant la prestation de Rajaa Massou lors de la dernière session du Conseil, y voyant un exemple de plaidoyer responsable au service des citoyens. Selon lui, Mme Massou incarne un modèle de sérieux et de dévouement, inspirant les jeunes cadres du parti dans leur engagement institutionnel.



La rencontre s’est déroulée en présence des présidents des groupes socialistes au Parlement, Abderrahim Chahid et Youssef Aidi, ainsi que de plusieurs membres du Bureau politique de l'USFP, dont Mehdi Mezouari, Abdellah Saibari, Mounaim Almahssini et Ahmed El Aked.