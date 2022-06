Driss Lachguar reçoit Said El Khattabi, Said El Ayadi et Chaouki Charkoui

29/06/2022

Abdelaziz Aboudi élu secrétaire régional du parti à Fès-Meknès

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu lundi au siège central du parti, Said El Khattabi, le coordinateur provincial de l’USFP à Al-Hoceima et Said El Ayadi, membre du Conseil national, pour discuter des préparatifs du parti aux élections partielles dans la circonscription d'Al-Hoceima prévues le 21 juillet 2022. Abdelhak Amghar sera tête de liste du parti lors de ces élections. Le même jour, Driss Lachguar a reçu Chaouki Charkoui, candidat du parti lors des élections partielles prévues le 21 juillet dans la circonscription de Médiouna à Casablanca. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire régional du parti de Casablanca-Settat, Ahmed Mehdi Mezouari, et du coordinateur provincial du parti à Médiouna, Said Jaafar. Par ailleurs, Abdelaziz Aboudi a été élu secrétaire régional du parti de Fès-Meknès lors du congrès régional tenu dimanche dernier au siège du parti à Fès en présence des membres du Bureau politique, à savoir Khadouj Slassi, Driss Chtaibi et Mohammed Infi.