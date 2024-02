Driss Lachguar présidera le 4ème Congrès provincial USFP/Al Hoceima

24/02/2024

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera le 4ème Congrès provincial USFP/Al Hoceima les 24 et 25 février courant à l’Espace Mira palace à Al Hoceima.



La séance d’ouverture de ce Congrès, organisé par le secrétariat provincial du parti à Al Hoceima et placé sous le thème « La crédibilité de l’action politique et les enjeux du développement local durable », aura lieu samedi prochain à partir de 15h00.