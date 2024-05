Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Oujda et USFP/Taza

30/05/2024

Dans le cadre de la dynamique organisationnelle que connaît actuellement le parti, l'USFP tient ce samedi son 9̀eme Congrès provincial sous le thème "Le pari sur Oujda, capitale maghrébine et locomotive du développement des régions frontalières".



La séance d’ouverture aura lieu au Centre des études et recherches humaines et sociales CERHSO d'Oujda sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar.



A cette occasion, le comité d'organisation convie tous les citoyens, les acteurs politiques et économiques, les organisations syndicales, les acteurs de la société civile ainsi que les représentants des médias nationaux et régionaux a y assister.



Le lendemain dimanche, le Premier secrétaire présidera le 6ème Congrès régional USFP/Taza qui sera placé sous le thème « Une forte dynamique de reconstruction ». Les travaux de ce Congrès débuteront à 16 heures au théâtre de Taza Al Olya.