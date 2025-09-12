Conférence de presse de l’USFP pour présenter son mémorandum sur la réforme du système électoral
Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Chefchaouen et USFP/Larache
12/09/2025
Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera, ce samedi à partir de 18 heures au centre Fifi à Chefchaouen, le sixième Congrès provincial USFP/Chefchaouen.
«Point de développement sans dignité et justice sociale et spatiale», tel est le thème choisi pour ce congrès.
Dimanche à 17 heures à la salle Errabii (aux environs de Chorfa Al Atlassia), Driss Lachguar présidera les travaux du 6ème Congrès provincial USFP/Larache ayant pour thème «La crédibilité de l’action politique, une garantie pour la réalisation de la justice spatiale et du développement durable».
