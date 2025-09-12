Driss Lachguar préside les Congrès provinciaux USFP/Chefchaouen et USFP/Larache

12/09/2025

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera, ce samedi à partir de 18 heures au centre Fifi à Chefchaouen, le sixième Congrès provincial USFP/Chefchaouen.



«Point de développement sans dignité et justice sociale et spatiale», tel est le thème choisi pour ce congrès.



Dimanche à 17 heures à la salle Errabii (aux environs de Chorfa Al Atlassia), Driss Lachguar présidera les travaux du 6ème Congrès provincial USFP/Larache ayant pour thème «La crédibilité de l’action politique, une garantie pour la réalisation de la justice spatiale et du développement durable».

