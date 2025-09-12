En tant qu’opposition responsable et patriotique, nous sommes et serons toujours du côté de la vérité et de la justice
Driss Lachguar préside le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah
12/09/2025
«Pour un développement ouvert sur l’espace méditerranéen et atlantique», tel est le thème choisi pour le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah qui sera présidé par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar.
Les travaux de ce Congrès auront lieu ce vendredi à partir de 18 heures au complexe culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.
