Driss Lachguar préside le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah

12/09/2025

«Pour un développement ouvert sur l’espace méditerranéen et atlantique», tel est le thème choisi pour le 7ème Congrès provincial USFP/Tanger-Asilah qui sera présidé par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar.

Les travaux de ce Congrès auront lieu ce vendredi à partir de 18 heures au complexe culturel Ahmed Boukmakh à Tanger.


