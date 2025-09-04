3ème Congrès provincial USFP/Jerada
Driss Lachguar préside le 4ème Congrès provincial USFP/Sidi Kacem
04/09/2025
Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/Sidi Kacem, placé sous le thème « Une lutte permanente pour un développement spatial juste et équitable dans la province ».
Ce Congrès est prévu mardi 9 septembre à partir de 17 heures à la salle Zoulikha à Machraa Belksiri.
Ce Congrès est prévu mardi 9 septembre à partir de 17 heures à la salle Zoulikha à Machraa Belksiri.
Articles similaires
L’USFP au cœur d’une nouvelle dynamique progressiste au monde arabe
Driss Lachguar à Souleimaniye : Nous devons tendre la main à toutes les forces éprises de paix, même en Israël, pour qu’elles agissent face à la tragédie palestinienne
Intervention de Driss Lachguar à l’ouverture des travaux de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72