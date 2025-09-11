Approbation à l’unanimité des rapports et de la procédure de l’élection des congressistes
Driss Lachguar préside le 4 ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq
11/09/2025
Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera, ce soir à partir de 18 heures à la salle Chems Zohour à Fnideq, les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/M’diq-Fnideq.
Ce Congrès sera placé sous le thème « Point de développement sans reconsidération de l’action politique ».
