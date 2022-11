Driss Lachguar loue les compétences pluridisciplinaires que recèle la Chabiba Ittihadia

24/11/2022

Suite à l’élection de Fadi Oukili Asraoui à la tête de la J-USFP

Après la clôture du IXe Congrès de la J-USFP dont les assises ont été caractérisées par un grand succès et dans le cadre du parachèvement de la structuration du bureau national de cette formation, ce dernier a tenu sa première réunion de travail le dimanche 20 novembre 2022 au siège central du parti à Rabat sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, qui était accompagné des membres du Bureau politique Jamal Essabbani, Abderrahim Chahid, El Mehdi Mezouari et du président dudit congrès, Abdallah Saïbari. A cette occasion, le Premier secrétaire de l’USFP a prononcé une allocution d’orientation par laquelle il a, de prime abord, félicité l’ensemble des membres de l’organisation de la jeunesse ittihadie qui ont largement contribué à la réussite de cette station militante, en rendant hommage aux gros efforts déployés et à l’action soutenue et sérieuse menée par l’ancien Bureau national et à la présidence du Congrès. Par ailleurs, Driss Lachguar a saisi l’occasion pour exprimer sa satisfaction et sa fierté des compétences et potentialités pluridisciplinaires dont dispose le Bureau national de la Chabiba ittihadia. Il a enchaîné, là-dessus, mettant en avant l’attachement constant aux principes de la fidélité et de l’engagement, valeurs humaines dont doivent toujours se prévaloir les jeunes du parti des forces populaires en les consacrant comme piliers essentiels de la pratique militante et politique garantissant la pérennité de l’idéal ittihadi et la cohésion fraternelle à l’intérieur du parti et de l’Organisation. Le Premier secrétaire s’est adressé, ensuite, aux membres du nouveau Bureau national élu les exhortant à la nécessité de se pencher sur la préparation du congrès du secteur estudiantin eu égard au fait que l’université est l’espace attractif par excellence en matière d’intégration partisane et de mobilisation favorisant l’émergence d’une jeunesse attachée aux valeurs de démocratie et de modernité… Et de conclure en mettant l’accent sur la nécessité de poser les jalons d’une feuille de route organisationnelle en vue du lancement de l’organisation des congrès régionaux et provinciaux de même que de la structuration des sections en perspective de la mobilisation pour les échéances électorales de 2026. D’autre part, à l’issue de cette allocution d’orientation, le président du Congrès, Abdallah Saibari et les deux membres de la présidence, Anass AlYamlahi et Ayoub El Hachemi, ont continué de superviser la structuration du nouveau Bureau national dans un climat démocratique, ayant consacré l’élection unanime de Fadi Oukili Assraoui, Secrétaire général, Samiha Laâseb et Abdelilah Mouâtamid, vice-secrétaires et Amin Faiq, trésorier. Le nouveau Secrétaire général n’a pas manqué, à cet égard, d’exprimer ses remerciements et sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée et a souligné la nécessité de poursuivre l’action militante de l’organisation qui devrait, constamment, accompagner la progression du parti.