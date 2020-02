Driss Lachguar en visite au SIEL

15/02/2020

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar, a effectué, jeudi dernier, une visite au Salon international de l’édition et du livre, dont la 26ème édition se poursuit jusqu’au 16 courant à Casablanca. Le Premier secrétaire a notamment visité, entre autres le stand de l’Association Chouaala, et ceux du ministère de la Justice et du Parquet général.