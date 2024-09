Driss Lachguar au Caire pour prendre part aux travaux du Forum social-démocrate arabe

En perspective du Congrès de l’Alliance progressiste prévu en octobre au Chili

26/09/2024

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, accompagné d’une délégation de membres et responsables du parti, s’est rendu au Caire pour prendre part au Congrès du Forum social-démocrate arabe dont les travaux se dérouleront les 27 et 28 septembre 2024 à l’initiative du parti social-démocrate égyptien avec la participation des dirigeants des partis du Forum social-démocrate arabe.



La délégation ittihadie se compose, outre le Premier secrétaire, Driss Lachguar, de El Mehdi Mezouari et Jaouad Chafik, membres du Bureau politique, d’une part, et de El Houcine Al Hassani, membre du Conseil national du parti des forces populaires, d’autre part.



Le Congrès du Forum social-démocrate arabe débattra de nombre de questions, notamment l’adoption de la liste interne amendée qui vise à consolider le rôle institutionnel de cette organisation et la discussion du volet de la structuration des différentes instances du Forum tout en mettant l’accent sur la place de la femme et des jeunes, l’unité de vision arabe concernant le soutien de la cause palestinienne à l’ombre des derniers développements, de même qu’un intérêt particulier sera focalisé sur l’autonomisation des femmes et des jeunes, le développement durable et les évènements marquant le Soudan, la Libye, le Yémen et la Syrie.



Par ailleurs, le Forum social-démocrate arabe se penchera sur la préparation de la contribution aux travaux du Congrès de l’Alliance progressiste dont la tenue est prévue au Chili, au cours du mois d’octobre prochain.



Rachid Meftah