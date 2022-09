Driss Lachguar à Guercif et à Nador pour soutenir Said Baaziz et Youness Ouchen

27/09/2022

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’est déplacé dimanche dernier à Guercif dans le cadre de la campagne de Said Baaziz, désigné tête de liste USFP aux élections partielles des membres de la Chambre des représentants pour la circonscription de Guercif. Driss Lachguar, qui a été chaleureusement accueilli par les habitants de cette ville, s’est dit assuré du soutien de la population au candidat du parti de la Rose, soulignant que Guercif place sa confiance en ce dernier pour défendre ses intérêts au Parlement. Par ailleurs, le Premier secrétaire a tenu une réunion à Marchica à Nador avec Youness Ouchen, candidat du parti de la Rose à Driouch, Slimane Azgag, maire de Nador, Aziz Mouknif, membre de la Chambre des conseillers et les présidents des communes de la province du Nador. Cette rencontre a été l’occasion de débattre des moyens pour soutenir le candidat ittihadi aux élections partielles du 29 du mois courant.