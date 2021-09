Driss Lachguar : Nous nous considérons comme partie prenante dans le choix populaire qui a placé notre parti à une position avancée aux côtés d’ autres partis

16/09/2021

Le Bureau politique de l’USFP appelle à une réunion, le 19 septembre, du Conseil national

Le Bureau politique fait part de la disposition de l’USFP à faciliter le processus des consultations pour la formation du gouvernement dans l’intérêt du pays et en cohérence avec le choix des citoyens

Le Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires s’est réuni le 13 septembre 2021 pour débattre des résultats des dernières élections et des consultations entamées par le chef du gouvernement désigné, monsieur Aziz Akhannouch. Lors de cette réunion, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a fait un exposé autour du processus électoral et de la position que devrait adopter l’USFP en saluant le peuple marocain qui a manifesté une citoyenneté et un civisme tels que cela a conduit à un taux de participation dépassant 50%. Par ailleurs, il a rappelé les réactions positives de l’opinion publique internationale quant aux élections marocaines et mis en exergue l’importance de l’interaction favorable qui a découlé des résultats du parti aussi bien parmi ses membres et sympathisants que de la part des forces socialistes à travers le monde. Il a estimé que cette réussite revêt une importance considérable non seulement au niveau partisan interne mais aussi auprès de l’ensemble du spectre national, progressiste et moderniste et que cette réalisation permet de tourner la page d’une période pour s’orienter vers l’avenir comme cela a été décidé lors du 10ème Congrès du parti qui a appelé à une nouvelle alternance. En outre, le Premier secrétaire a dit : «Nous avons contribué en toute modestie, aux côtés des forces vives, dans la réalisation du résultat récolté par notre peuple aux dernières élections et maintenant que sont lancées les consultations en vue de la formation du gouvernement, nous nous considérons comme partie prenante dans le choix populaire qui a placé notre parti à une position avancée aux côtés d’autres partis. Par conséquent, nous sommes attachés à la participation avec les forces qui aspirent au changement et dont les urnes et leurs résultats ont exprimé le désir de les voir assumer la responsabilité quant à la concrétisation du nouveau modèle de développement et de l’intégration sociétale. Ainsi, à l’issue de discussions exhaustives et d’une rétrospective des développements relatifs aux dernières échéances, le Bureau politique affirme ce qui suit : 1- Il félicite monsieur Aziz Akhannouch pour la confiance Royale qui traduit la protection de Sa Majesté le Roi de l’option démocratique et déclare à cette occasion la disposition de l’Union socialiste des forces populaires à faciliter le processus des consultations pour la formation du gouvernement dans l’intérêt du pays et en cohérence avec les messages émis par les citoyennes et citoyens à travers leurs choix exprimés dans les urnes du scrutin et afin d’assurer la constitution d’un gouvernement harmonieux, fort et solidaire capable de répondre aux attentes de la société marocaine. 2- La position du Bureau politique provient de la devise du parti quant aux dernières élections qui se confine, d’une part, dans notre ambition de modifier la carte politique en ce qui est compatible avec les intérêts du pays à l’interne comme à l’étranger et, d’une autre, dans la constitution d’un gouvernement homogène avec de grandes aspirations quant à affronter les enjeux de la période tant concernant la démocratie sociale et la consolidation des acquis en matière de droits que s’agissant du tissu économique et de la satisfaction des exigences sociales du peuple. 3- Il enregistre fièrement l’adhésion exprimée par les différentes potentialités qui ont épaulé notre parti au cours des dernières élections et par l’enthousiasme dont ont fait preuve les militantes et militants du parti dans les diverses provinces et à travers les gros efforts qu’ils ont consentis pour aboutir aux résultats obtenus dans un contexte loin de toujours être aisé et en marge de grandes mutations sociétales, ce qui dénote la capacité effective de l’USFP à la résistance et l’adhésion active aux changements que connaît notre société en vue de l’instauration de profondes réformes aux niveaux politiques, économiques et sociaux, de la lutte contre la rente et la corruption et de la contribution à l’édification d’un Maroc fort capable de faire face aux défis internes et externes. 4- Il appelle à la tenue d’une réunion du Conseil national du parti en date du 19 septembre 2021 pour débattre des développements relatifs aux dernières échéances et à leurs résultats à différents niveaux, dont le positionnement du parti sur la future carte politique et l’orientation qu’il faudra adopter en cohérence avec les résolutions de son dixième Congrès et avec l’expérience menée dans le cadre de la défense de ses options politiques et culturelles.