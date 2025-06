Driss Lachguar : La promotion de la situation de la femme ne devrait pas se confiner dans son déploiement politique mais de se focaliser sur l’ensemble des volets de la vie sociale

Vous, les militantes de l’USFP, agricultrices, éducatrices, infirmières, enseignantes et femmes au foyer, vous devez ne point hésiter à candidater parmi vous des femmes à la direction des collectivités élues et à l’accès au Parlement, dixit le Premier secrétaire

« Contribuer à faciliter l’accès des femmes aux postes de direction est considéré comme une condition sine qua non pour la réalisation de l’équité spatiale et du développement durable au Maroc », c’est ainsi qu’a ouvert le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar la séance inaugurale du Congrès provincial du parti des forces populaires à Berkane, organisé sous la thématique «Pour une justice spatiale et un développement durable dans la province de Berkane ».Par ailleurs, Driss Lachguar a mis en avant le rôle assuré par les femmes ittihadies au niveau local, indiquant, à cet égard, l’avènement d’une femme à la tête du secrétariat provincial de Berkane, en l’occurrence l’Usfpéiste Souad Kada, traduisant ainsi les capacités des femmes quant à la gestion des affaires publiques au même titre que les hommes, et en exprimant son souhait de voir ce processus très révélateur des potentialités féminines couronné par l’élection d’une première secrétaire à la tête du parti à l’échelon national.Le dirigeant usfpéiste a, dans cette même veine, souligné que la promotion de la situation de la femme ne devrait pas se confiner dans son déploiement politique mais aussi se focaliser sur l’ensemble des volets de la vie sociale et administrative outre les responsabilités familiales.Là-dessus, Driss Lachguar n’a pas manqué de relever l’importance de la réforme du statut de la femme qui consacrera, à n’en point douter, le principe d’égalité et le renforcement effectif des droits des femmes, tout en mettant l’accent sur l’impératif de ne pas se contenter de faire de l’habilitation de la femme un simple slogan mais de la promouvoir en réel projet sociétal englobant tous les volets de la vie évoluant de l’administration et la famille à la contribution effective aux processus économique et social.A ce propos, le responsable ittihadi a fait part de son souhait de voir les révisions escomptées du statut de la famille favoriser des garanties plus fortes quant à rendre justice aux femmes, tout en mettant l’accent sur le fait que l’exclusion de la moitié des composantes de la société de la participation effective conduit à la perte d’horizons précieux quant au développement dans son ensemble.D’autre part, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a rappelé que la Loi suprême du Royaume et de ses institutions, sous la Direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI favorise le cadre opportun quant à la réalisation optimale du développement et de la démocratie, appelant, par ailleurs, à asseoir des règles à même de garantir l’intégrité des prochaines échéances électorales en faisant une réelle introduction au développement durable et à la consécration d’une réelle démocratie.Driss Lachguar a, dans cette veine, incité les femmes participantes à bien saisir l’initiative politique : « Vous, les militantes de l’Union socialiste des forces populaires, agricultrices, éducatrices, infirmières, enseignantes et femmes au foyer, vous ne devez point hésiter à candidater parmi vous des femmes à la direction des collectivités élues et à l’accès au Parlement », ajoutant que « l’élection d’une femme parmi vous pourra constituer une réelle mutation au sein du parti mais aussi dans la société ».Et de conclure en appelant à conjuguer les efforts pour la promotion de la province de Berkane et l’activation de la justice spatiale mais aussi la réalisation d’un véritable élan économique à même de consolider la justice spatiale et de garantir la participation de l’homme et de la femme, sur un même pied d’égalité à un projet de développement national global (…)