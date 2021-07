Driss Lachguar : L’USFP s’inscrit en faux contre l’idée véhiculée par certains qui prétendent que le nouveau quotient électoral favorise la balkanisation du champ politique

Edifiant tour d’horizon du Premier secrétaire de l’USFP au Forum de la MAP

29/07/2021

L’USFP reste ouvert à la gauche, aux partis du mouvement national, ainsi qu 'aux vrais libéraux attachés aux principes de liberté, d'égalité et de démocratie.

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a été l’invité, jeudi, du Forum de la MAP qui s’est tenu sous le thème «L’USFP, quels préparatifs pour les échéances de 2021». Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les différentes questions politiques et partisanes d'actualité à l'horizon de la tenue des élections.



Lors de cette rencontre, qui a eu lieu au siège de la MAP à Rabat, le Premier secrétaire a tout d’abord livré une analyse pertinente sur la gestion de la pandémie dans notre pays et ses répercussions économiques et sociales, soulignant au passage les efforts énormes consentis par l’Etat pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Il a notamment tenu à rappeler que «c’est grâce à la clairvoyance de S.M le Roi et à sa vision proactive que le Royaume a pris une série de mesures préventives et proactives pour contenir la propagation de l’épidémie».



Abordant l’apport de l’USFP en matière de lutte contre la pandémie, le dirigeant socialiste a indiqué que le parti a tenu à y participer activement, que ce soit à travers le Groupe socialiste à la Chambre des représentants ou à travers des suggestions et propositions à son président. Il a également précisé qu’il a, lui-même, publié une plateforme où il évoque notamment les difficultés auxquelles le pays sera confronté dans l’ère post-pandémie. A cet égard, Driss Lachguar a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne le ralentissement de l’économie nationale et une éventuelle diminution dans le recrutement de la main-d’œuvre marocaine. «Nous devons travailler sur une approche qui nous permettra d’assurer la paix sociale entre toutes les composantes de la société pour réussir dans notre lutte contre la pandémie », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «Nous considérons qu’il faut également ouvrir un dialogue avec les syndicats et les impliquer dans les décisions et les actions qui seront prises afin de pouvoir concrétiser la paix sociale».



Concernant les ambitions de l’USFP pour les prochaines échéances électorales, Driss Lachguar a notamment expliqué que «chaque parti qui n’a pas d’ambition doit se retirer complètement de la course et tout parti qui prétend pratiquer la politique doit également se retirer s’il s’avère que son programme électoral n’inclut pas l’accès à la participation à la gestion de la chose publique». «Par conséquent, explique le Premier secrétaire, notre ambition est plus grande que de viser le haut du podium». Il a, dans ce sens, rappelé que «tous les Ittihadis ont exprimé leur optimisme quant à l’avenir de leur parti».



Il a, par ailleurs, affirmé que l’USFP abordera les prochaines échéances en front uni et fort, soulignant que devant une situation complexe, il y a également les attentes et les besoins urgents des citoyens. Il a, dans ce sens, souligné que «l’important pour un parti, c’est d’être toujours présent au sein de la société et de ses organisations et non le nombre de sièges remportés».



Le leader ittihadi a également mis l’accent sur le dynamisme que l'USFP connaît à tous les niveaux national, régional et local, soulignant que les Ittihadis travaillent d’arrache-pied pour gagner le pari des prochaines échéances électorales, en vue de mettre en œuvre un modèle de développement répondant aux aspirations de la population au niveau local et régional. Il a à cet égard affirmé que «compte tenu des efforts consentis, l’USFP mérite amplement d’être parmi les trois premiers partis à l’issue des prochaines élections». Parce que, selon lui, «seuls le travail sérieux, la persévérance, en plus du choix de l’électeur le jour du scrutin détermineront les partis qui seront représentés au sein de la Chambre des représentants». «Nous avons conclu que la structure organisationnelle du parti est prête pour les prochaines échéances et que nous pouvons participer aux élections à partir de demain avec des candidats de premier plan».