Driss Lachguar : L’USFP s’engage à s’opposer à toute loi sur le droit de la grève visant à compromettre les acquis sociaux

8ème Congrès national du Syndicat démocratique des phosphates

23/11/2024

Le 8ème Congrès national du Syndicat démocratique des phosphates, affilié à la Fédération démocratique du travail (FDT), s’est ouvert jeudi soir sous le signe de l’engagement et de la détermination. Placé sous le thème évocateur «Une institution compétitive et forte, et un syndicat engagé pour relever les défis de l’avenir », l’événement a rassemblé figures politiques, leaders syndicaux et représentants internationaux, tous unis par une vision commune : hisser le secteur des phosphates, pilier stratégique du Maroc, à des sommets d’excellence et de justice sociale.



Dans une salle comble, Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP, a ouvert les débats en rappelant la place centrale du secteur phosphatier dans l’économie marocaine et en mettant en lumière l’importance cruciale de l’Office chérifien des phosphates (OCP). Dans un discours teinté de fierté et de réalisme, il a rappelé les défis historiques qui ont jalonné la trajectoire de cet Office, depuis les controverses sur son mode de gestion dans les décennies passées jusqu’à son ascension en tant que leader mondial dans la production d’engrais phosphatés. «Ces ressources appartiennent au peuple marocain et les cadres et travailleurs de cette entreprise ont réalisé de grandes réussites pour notre pays», a-t-il déclaré avec force, mettant en lumière les transformations majeures opérées par l’OCP pour devenir aujourd’hui le premier exportateur mondial d’engrais phosphatés.



Driss Lachguar a salué les initiatives de l’OCP dans divers domaines : de la recherche pour l’amélioration des phosphates à la mise en place d’engrais spécifiques adaptés aux besoins agricoles mondiaux, en passant par des projets sociaux et éducatifs. «Le Groupe ne se contente pas de générer des profits ; il investit dans l’innovation, l’éducation et la formation, contribuant ainsi à l’émergence d’une nouvelle génération de talents marocains, » a-t-il ajouté, tout en rappelant le rôle crucial de l’OCP lors de la pandémie de Covid-19.



Cependant, tous les sujets abordés n’étaient pas synonymes de succès. Sur le front social, Driss Lachguar a exprimé ses inquiétudes quant à l’emprise croissante des sous-traitants, qui, selon lui, affaiblissent le rôle central des syndicats dans la défense des droits des travailleurs. Sur la question de la réglementation des grèves et des syndicats, le dirigeant ittihadi a plaidé pour une approche équilibrée et respectueuse des droits des travailleurs. « Sans cadre législatif clair, nous risquons de sombrer dans le chaos, » a-t-il averti, tout en promettant de s’opposer fermement à toute loi inappropriée qui compromettrait les acquis sociaux. Cette prise de position s’inscrit dans la ligne directrice de l’USFP qui milite pour une institutionnalisation du dialogue social.



Concernant l’intégrité territoriale du Royaume, il a dénoncé « une guerre quotidienne menée par nos voisins contre notre pays», appelant à une unité nationale inébranlable face à ces offensives. Il a salué l’exemplarité des Marocains lors de la commémoration de la Marche Verte à Mahbes, soulignant que cet événement symbolise la résilience et la détermination du peuple marocain à défendre son territoire.



Ce congrès a également été marqué par des discours empreints de solidarité avec la cause palestinienne. Driss Lachguar a ainsi réitéré son soutien inconditionnel au peuple palestinien en affirmant que «nous devons transformer cette solidarité en une action concrète pour défendre le droit des Palestiniens à établir un Etat indépendant». Il a également exprimé une profonde indignation face à l’escalade de la violence, dénonçant les attaques qui, selon lui, «ne se limitent plus à Gaza et à la Cisjordanie, mais frappent désormais Beyrouth, révélant l’arrogance insoutenable du régime israélien».



De son côté, Youssef Aidi, secrétaire général de la FDT et conseiller parlementaire ittihadi, a souligné l’importance historique du secteur des phosphates dans le mouvement syndical marocain, avant de rappeler que ce dernier a toujours «démontré une capacité remarquable à réinventer ses mécanismes et à moderniser ses structures». Il a, en outre, salué la loyauté des militants du Syndicat démocratique des phosphates, même dans les périodes les plus difficiles, affirmant que leur engagement a été un facteur clé des succès enregistrés par l’OCP. «La réussite éclatante de cet Office national est le fruit des efforts conjugués des travailleurs, des cadres et des militants de la Fédération, dont l’engagement ne s’est jamais démenti», a-t-il affirmé.



Dans un autre discours prononcé lors de ce congrès, Qassem Al Qoddoua, premier secrétaire de l’ambassade de Palestine au Maroc, a salué cet événement le qualifiant de «célébration démocratique incarnant l’esprit de lutte et de défense des droits de tous les travailleurs». Il a également exprimé son soutien à la décision de la Cour pénale internationale d’émettre des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Galant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, incluant des actes de génocide et l’utilisation de la famine comme arme punitive. M. Al Qoddoua a, par ailleurs, souligné l’importance de renforcer et d’élargir le mouvement de solidarité marocain en faveur de la cause palestinienne. Il a, dans ce sens, rappelé que «le rôle du Maroc a des répercussions importantes sur les plans régional et international». «La lutte actuelle nécessite une coopération et une unité des efforts et des combats menés par les défenseurs des libertés dans le monde entier, au service des valeurs et de l’éthique humaines, pour un monde où nous pourrons vivre en sécurité et en paix», a-t-il conclu

Pour sa part, Abdennabi Sittour, représentant du Bureau national du Syndicat démocratique des phosphates, a souligné «l'importance historique des luttes syndicales dans le secteur des phosphates, qui ont toujours visé à défendre la démocratie et à lutter contre toutes formes d’exploitation des travailleurs». Lors de son discours, il a fait part de la satisfaction de son syndicat face à la tenue du congrès national dans un contexte festif, tout en rendant hommage à ceux qui ont permis de maintenir l’institution syndicale malgré les défis.



Il a, par ailleurs, présenté cette rencontre comme «un moment clé pour aborder les défis futurs avec détermination», soulignant que «le slogan du congrès reflète l’engagement à renouveler et revitaliser l’action syndicale, particulièrement en ce qui concerne l’intégration des jeunes». M. Sittour a appelé à une mobilisation accrue pour faire face aux mutations économiques et sociales, tout en réaffirmant l’engagement du syndicat à défendre les droits des travailleurs et à contribuer activement au développement de l’économie nationale.

Le congrès a conclu ses travaux sur une note d’espoir et de détermination. Ensemble, les participants ont convenu qu’un partenariat stratégique renforcé entre le syndicat et le parti, dans un contexte national et international complexe, est plus que jamais une nécessité. «Nous sommes à un tournant crucial et l’unité de nos rangs est essentielle pour faire face aux défis économiques et sociaux du pays», a déclaré Abdennabi Sittour, insistant sur l’importance d’intégrer les jeunes générations dans ce projet collectif.



Mehdi Ouassat