Driss Lachguar : Ces échéances électorales constituent une véritable épreuve pour notre pays

09/09/2021

Les premiers chiffres auguraient d’un taux de participation satisfaisant

Les citoyennes et citoyens ont pris hier le chemin des bureaux de vote pour élire les membres de la Chambre des représentants, des conseils communaux et d'arrondissements ainsi que les membres des conseils régionaux. Après avoir accompli son devoir de citoyen à Rabat, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a fait savoir dans une déclaration à la presse que «les élections du 8 septembre se sont passées dans un contexte particulier à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a affecté le déroulement de notre campagne électorale ».Et d’ajouter que « ces échéances constituent une véritable épreuve pour notre pays», tout en se félicitant que « ces élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans le respect des mesures préventives », dictées par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Le Premier secrétaire n’a pas manqué d’appeler électrices et électeurs à prendre part à ces consultations pour faire entendre leur voix. Driss Lachguar a estimé que «les défis dictés parles contraintes liées à la pandémie ainsi que ceux imposés par les voisins, aussi bien à l’Est qu’au Nord de notre pays, nous amènent à assumer notre responsabilité pour l’instauration d’institutions fortes, à même de faire face aux crises». «Pour atteindre cet objectif, aux plans national, régional et local, il est recommandé que chaque citoyen s’acquitte de son devoir de vote pour élire les personnes aptes à la gestion de la chose publique», a-t-il souligné Selon les listes électorales arrêtées le 30 juillet 2021, 17.509.127 citoyens se sont inscrits pour participer à ce scrutin, dont 54% d'hommes et 46% de femmes. Plus de la moitié des électeurs est issue du milieu urbain,soit 54% contre 46% qui proviennent des zones rurales. La répartition par tranches d'âge relève que 23 % des électeurs ont 60 ans ou plus, 9% ont entre 55 et 59 ans, 20% ont entre 45 et 54 ans, 21% ont entre 35 et 44 ans, 19% entre 25 et 34 ans et 8% ont entre 18 et 24 ans. Selon les données officielles du ministère de l'Intérieur, le nombre de listes de candidatures soumises au niveau national pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, sur le total des circonscriptions électorales locales et régionales, a atteint un total de 1704 listes, contre 678 listes pour l'élection des membres des Conseils régionaux. Au niveau national, ce sont 157.569 candidatures qui ont été déposées pour les élections des conseils communaux et d'arrondissements. A rappeler enfin que ces échéances électorales marquent l’accréditation de 4500 observateurs, représentant 45 ONG nationales, en plus d’une centaine d’observateurs qui représentent 19 organisations et organismes internationaux, et ce en vue d’assurer le bon déroulement des élections du 8 septembre. A noter qu’hier à midi, le taux de participation à ces échéances électorales a été de l’ordre de 12%.