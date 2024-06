Driss Lachguar : Au Maroc, la question palestinienne est considérée comme centrale au milieu de l’agenda du militantisme national et populaire

Une délégation d’Al Qods de haut niveau hôte de l’USFP

27/06/2024

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, accompagné des membres du Bureau politique du parti, a reçu une délégation palestinienne de haut niveau en visite au Maroc sur invitation de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Ont pris part à l’accueil de cette grande délégation composée par ailleurs de nombreux acteurs et responsables palestiniens, Jamal Echoubki, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc et Mohamed Salem Cherkaoui, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Cette rencontre a été opportunément l’occasion pour les deux parties d’échanges pertinents et prospectifs autour des développements de la question palestinienne notamment des suites de l’agression exponentielle perpétrée par l’armée israélienne contre la population palestinienne de Gaza.



Les discussions ont été également focalisées sur la situation critique et très difficile dans laquelle se trouvent les Maqdessis, de même que sur le volume démesuré des destructions et de la dévastation subis par la population de Gaza et anéantissant les infrastructures et tous les équipements vitaux essentiels de ce territoire palestinien.



Dans son allocution de bienvenue à l’ouverture de cette rencontre au siège central du Parti des forces populaires à Rabat, Driss Lachguar a rappelé la position constante du Royaume du Maroc et du peuple marocain dans son ensemble à l’égard de la question palestinienne considérée comme centrale au milieu de « l’agenda du militantisme national et populaire ».



« Cela ne date pas d’aujourd’hui. En témoigne d’ailleurs l’histoire officielle et populaire marocaine », a-t-il mis en avant, avant d’enchaîner en évoquant l’influence patente de l’ensemble du processus de lutte du peuple palestinien sur les générations successives des acteurs politiques marocains dont la sienne », influence qui a eu un impact considérable sur la formation politique opérationnelle et intellectuelle de toute cette génération ».



Ainsi, abordant les relations maroco-palestiniennes, le Premier secrétaire de l’USFP a souligné que « nous ressentons une grande fierté de la démarche suivie quant au traitement de tout ce qui a trait à la question palestinienne ». « Cette même fierté nous a toujours incités à suivre toutes les actions du Maroc dont l’initiative de Sa Majesté le Roi consistant à acheminer vers Gaza 40 tonnes d’équipements médicaux et qui a eu un immense écho dans le monde et en Palestine … ». « Cette fierté provient du charisme du Souverain générant le respect de tout un chacun », a-t-il noté.



Le responsable ittihadi n’a pas manqué, là-dessus, d’évoquer les innombrables rencontres ayant eu lieu avec les dirigeants de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de diverses obédiences lors de concertations internationales, arabes et africaines.



« Parmi les chapitres fortement marquants, celui relatif à la tournée qui nous a réunis avec le dirigeant Abou Aammar à Beyrouth au cours des années de plomb lorsque nous étions contraints de nous faufiler à travers les quartiers et ruelles pour atteindre sa résidence gardée secrète », a-t-il confié.



Par ailleurs, le Premier secrétaire a mis l’accent sur l’influence des Palestiniens et du cours des évènements sur Beyrouth, entre autres, en matière de révisions intellectuelles et théorisantes dans le traitement de la situation complexe de la question palestinienne et du monde arabe. « Et c’est ce qui a insufflé de plus grandes convictions pragmatiques quant à cette question sacro-sainte dans l’esprit des Marocains, tout en tenant compte de l’équilibre des forces et en nous défaisant des slogans en dépit de leur enthousiasme et leur sincérité », a-t-il soulevé.



D’autre part, Driss Lachguar a ajouté : « Je ressens personnellement le poids de toute décision prise par la direction palestinienne et tout ce qui s’ensuit en termes de dialogue et de réflexion… C’est ce qui nous conduit, en tant que gauche, à apprécier les faits d’une manière différente, en l’occurrence dans une démarche plus réaliste».



A ce propos, le Premier secrétaire n’a pas manqué d’indiquer qu’il a partagé ces convictions avec tout le monde, y compris les dirigeants du Hamas, lors de la rencontre avec Khalid Mechaâl. «C’est pourquoi nous appelons dans l’USFP et au Maroc en général à gérer les crises en toute impartialité mais aussi d’une manière réaliste également », a-t-il rapporté.

Et de conclure en affirmant : « Quelles que soient nos positions politiques, majorité ou opposition, nous ne pouvons que nous ranger à vos côtés, en faveur du peuple, de la question et de l’Etat palestinien indépendant avec sa capitale Al Qods… ».



Lors de cette rencontre, différents responsables et cadres palestiniens ont défilé exprimant leur satisfaction et leur gratitude à l’égard du Maroc pour son soutien inconditionnel à la cause palestinienne tout en faisant part de leurs préoccupations et des affres qu’ils subissent de la part de l’occupant israélien.



Ainsi, le ministre des Affaires d’Al Qods, Achraf El Aâouar, a souligné dans son intervention qu’«Al Qods n’a pas seulement besoin d’un ministère mais d’un Etat »…

Pour sa part, le vice-gouverneur d’Al Qods, Abdallah Assyam, a indiqué que le gouverneur d’Al Qods a été privé de prendre part à cette visite à cause de son assignation à résidence (…)



Quant à Mohamed Salem Cherkaoui, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, il a relevé que la délégation palestinienne a eu des entretiens avec de nombreux responsables (officiels et non officiels) et a été rassurée par la mise à la disposition des Palestiniens de toute la diplomatie marocaine à l’instar du système sanitaire marocain (…)



La rencontre a été, là-dessus, conclue par l’allocution de l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Echoubki – qui a été qualifié par le Premier secrétaire, Driss Lachguar d’ambassadeur à la fois de Palestine au Maroc et du Maroc en Palestine.



Et le diplomate palestinien de confier : « Je pensais en entendant parler de marches millionièmes à Rabat que c’était exagéré jusqu’à ce que je constate, de mes propres yeux, ce fait… », tout en rendant hommage « au réalisme d’analyse et à l’audace de la direction de l’USFP à telle enseigne que nous la considérons comme membre du mouvement « Fath ».



Rachid Meftah