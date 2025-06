Driss Bencheikh : La réglementation des Changes en vigueur offre aux MRE les conditions leur permettant de libérer pleinement leur potentiel de création de valeur, de richesse et de croissance.

Le directeur général (DG) de l'Office des Changes, Driss Bencheikh, a accordé une interview à la MAP sur les mesures spécifiques mises en place au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE) et l'évolution du cadre réglementaire encadrant leurs opérations financières.



Quelles sont les mesures spécifiques mises en place par l'Office des Changes pour faciliter l'accueil des MRE ?



L'Office des Changes met en œuvre chaque année un dispositif spécifique visant à accompagner les MRE, à travers des mesures ciblées en matière d'information, d'accompagnement et d'assistance réglementaire. Cet engagement s'inscrit dans une vision stratégique visant à consolider la relation de confiance entre les MRE et les institutions du Royaume.



À cet effet, l'Office des Changes met à la disposition des Marocains du Monde un ensemble d'outils pédagogiques, incluant des capsules explicatives, des brochures numériques, des interfaces interactives et une foire aux questions. L'objectif est de rendre l'accès à l'information plus fluide, intuitif et adapté aux spécificités des MRE.

Cet effort s'accompagne de la simplification des démarches administratives, de l'aménagement d'un espace d'accueil réservé aux MRE et de l'instauration d'un service d'écoute personnalisé.



Comment la réglementation des changes a-t-elle évolué ces dernières années pour mieux répondre aux besoins spécifiques des MRE ?



Les Marocains du Monde bénéficient d'une attention particulière de la part de l'Office des Changes qui s'est attelé, au fil des ans, à mettre en place un cadre réglementaire attractif, flexible et avantageux en leur faveur.



La réglementation des Changes en vigueur offre aux MRE les conditions leur permettant de libérer pleinement leur potentiel de création de valeur, de richesse et de croissance.

Ainsi, ils bénéficient d'un régime spécifique, conciliant les avantages offerts aux personnes physiques marocaines résidentes avec ceux accordés aux non-résidents.

Ces dispositions réglementaires leur permettent notamment d'ouvrir auprès des banques marocaines des comptes en devises ou en dirhams convertibles, d'accéder au financement en dirhams pour l'acquisition ou la construction de biens immobiliers, de transférer leurs revenus de travail perçus au Maroc ou encore de régler les frais liés à la scolarité, aux soins médicaux et aux voyages personnels.



Les investissements réalisés en devises au Maroc par les MRE bénéficient d'une garantie totale de retransfert des revenus et plus-values, sans restriction ni exigence préalable de déclaration ou d'enregistrement auprès de l'Office des Changes.

Les ressortissants ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc, dans le cadre de la loi n° 63-14, conservent l'ensemble des droits attachés à leur statut antérieur, sous réserve d'une déclaration de leurs avoirs détenus à l'étranger.

La réglementation leur garantit la pleine liberté de disposition de leurs biens et actifs financiers à l'étranger, ainsi que la possibilité de procéder à leur transmission par voie successorale ou par voie de donation.



Quelles garanties sont offertes aujourd'hui aux MRE pour renforcer leur confiance dans le système financier et les inciter à rapatrier leurs avoirs ou à investir davantage au Maroc, spécifiquement pour la jeune génération des MRE ?



L'Office des Changes s'inscrit dans une logique de confiance, en offrant aux MRE un environnement clair et prévisible pour la gestion de leur patrimoine et le développement de projets d'investissement au Maroc.

Le dispositif mis en place assure une grande flexibilité dans la gestion des avoirs (biens immeubles, actifs financiers ou liquidités), tout en garantissant des droits étendus en matière de transfert, de conservation et de valorisation du patrimoine.

Pour la jeune génération des MRE, l'Office des Changes s'attache à renforcer les actions de sensibilisation et de communication ciblée, afin de leur faire connaître les opportunités qu'offre la réglementation des changes, tout en les accompagnant dans leurs démarches à travers des outils numériques modernes, accessibles et interactifs.



Dans quelle mesure l'Office des Changes travaille-t-il en coordination avec d'autres institutions (Bank Al-Maghrib, banques commerciales, ADII, etc) pour fluidifier les opérations de change ?



L'Office des Changes entretient une coordination étroite et continue avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème financier national, notamment Bank Al-Maghrib, l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII), ainsi que les établissements bancaires et financiers.

Cette coordination s'inscrit dans une logique de synergie institutionnelle visant à garantir la fluidité des opérations de change, à renforcer la qualité des services rendus aux usagers et à assurer une réactivité optimale face aux besoins spécifiques exprimés par les MRE, en particulier durant la période estivale.



Quelles sont les principales nouveautés réglementaires encadrant les bureaux de change au Maroc ? Et comment celles-ci s'inscrivent-elles dans une logique de transparence, de conformité et de modernisation du secteur?



Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, l'Office des Changes accordera une importance primordiale aux opérations de change de devises afin de doter le secteur d'un cadre réglementaire moderne, sécurisé et conforme aux standards internationaux, tout en assurant sa pleine intégration dans le dispositif global de régulation financière du Royaume.

L'institution prévoit la réalisation d'une étude prospective sur l'évolution du secteur. Cette étude vise à dresser un recensement exhaustif des opérateurs de change opérant à travers le territoire national, à procéder à leur géolocalisation précise via un relevé GPS et à établir une cartographie analytique de leur répartition.

L'étude visera, également, à réévaluer les conditions d'octroi des agréments de change de devises, à travers une analyse comparative des pratiques existantes au niveau national et international.



S'agissant de la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, l'Office des Changes poursuit ses actions de formation et de sensibilisation à destination des Sociétés de Change de Devises, afin de consolider leur rôle en tant qu'acteurs de première ligne dans la prévention et le signalement des opérations suspectes.