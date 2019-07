Draxler : Ego de Neymar, Cavani et Mbappé, pas facile pour le PSG

31/07/2019 Libé

Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont "des joueurs exceptionnels" mais ont "un ego", alors "parfois ce n'est pas facile pour l'équipe", a confié lundi à l'AFP Julian Draxler, attaquant du PSG.

"Tous sont des joueurs exceptionnels, c'est dur de trouver dans le monde des joueurs de ce niveau", explique l'Allemand. "Mais, bien sûr, ils ont leur objectif, ils +vivent football+, ils veulent marquer à chaque match, alors ils ont un ego".

"Alors parfois, ce n'est pas facile pour l'équipe mais, si vous avez la chance de jouer parmi eux, c'est un plaisir quotidien", poursuit l'ailier.

"Je suis devenu un meilleur joueur que celui que j'étais en arrivant (au PSG en janvier 2017), c'est positif mais, le négatif, c'est la Ligue des champions. Nous n'avons pas été loin et c'était un de mes buts quand j'ai signé".

L'ancien joueur de Schalke et Wolfsburg regrette toujours l'échec en 8e de finale en mars face à Manchester United: "Ça fait très mal, ça fait toujours mal que nous ne soyons pas passés", ressasse-t-il. "Mais vu le potentiel de l'équipe, nous sommes prêts pour aller loin en Ligue des champions".

Le PSG est actuellement en tournée en Chine. Le club a perdu un match amical contre l'Inter Milan (1-1, 5-6 aux t.a.b.) samedi et devait affronter le Sydney FC mardi à Suzhou. La saison du PSG commencera avec le Trophée des champions face à Rennes, samedi 3 août à Shenzhen (13h30 françaises).